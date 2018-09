11 nő miatt nyomoznak a britek Weinstein ellen

A brit rendőrök 11 különböző szexuális bűncselekmény miatt nyomoznak egy meg nem nevezett férfi után, aki a CNN értesülése szerint a bukott amerikai producer, Harvey Weinstein. A Scotland Yard közleménye szerint a Kaguyak-művelet keretein belül 11 áldozat vádolta meg ugyanazt az embert valamilyen szexuális bűncselekménnyel.

Bár a londoni rendőrség nem nevezi meg a vádlottat, tudni lehet, hogy a producer elleni vádakat vizsgáló brit akciócsoport Kaguyak-művelet gyűjtőnév alatt kezeli az eseteket, bár ezt a londoni rendőrség továbbra sem erősítette meg.

A közlemény szerint a 11 eset jelentős része a kilencvenes években történt, de van köztük 2014-es és 2015-ös történet is. A legfrissebb vád augusztusban futott be a rendőrségre, eszerint Weinstein a kilencvenes évek elején zaklatott egy nőt – akit nemes egyszerűséggel Victim 11-nek kereszteltek a közleményben – egy egyelőre "azonosítatlan" helyszínen.

Augusztus második felében egy német színésznő nyomta fel Weinsteint Los Angelesben, a nő szerint a producer megerőszakolta őt a 2006-os cannes-i filmfesztivál ideje alatt, szeptemberben pedig a Sky News hozott nyilvánosságra egy videót, amelyet egy Melissa Thompson nevű nő rögzített egy Weinsteinnel közös üzleti találkozóján, amin a producer taperolni kezdte, és ami után egy szállodai szobában megerőszakolta őt.

A zaklatási botrányok központi figurájává vált Weinstein májusban adta fel magát a New York-i rendőrségen. Egymillió dollár óvadék ellenében még aznap szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el New York és Connecticut államokat. Weinstein továbbra is tagadja, hogy valaha is közös megegyezés nélkül vett volna részt bármilyen szexuális aktusban.