Marvel kapitány leken egy pofont

Idáig kellett várni a Marvelnél arra, hogy egy női szuperhős is megkapja a saját filmjét, ez a Marvel Kapitányban fog először megvalósulni, aztán jöhet majd Scarlett Johansson főszereplésével a Fekete özvegy film is. Brie Larson alakítja majd Marvel Kapitányt, aki már a Bosszúállók következő részében is szerepel majd. A filmhez kijött az első előzetes is, Marvel kapitány mellett néhány ismerősebb arc is visszatér majd a filmben.

Marvel kapitány igazi neve Carol Danvers, és a United States Air Force egyik pilótája. Egy baleset során földön kívüliek DNS-ével fertőződött meg, így természetfeletti képessége és ereje lett, de az előzetes szerint nem emlékszik a régi életére, valamint a gyerekkorára. A film magyar bemutatója 2019 március 7-én lesz.

Borítókép: Carol Danvers / Marvel kapitány (Brie Larson) Bron-Char (Rune Temte) és Minn-Erva (Gemma Chan), Ronan (Lee Pace) vezetője Korath (Djimon Hounsou) Fotó: Chuck Zlotnick/Marvel Studios