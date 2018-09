Robert Redford csak nem vonult vissza

A Sundance alapítója egyszer, 2016-ban már eljátszotta ugyanezt, azaz bejelentette, hog a töke tele van, és elmegy festeni, aztán meg csak elvállalt még vagy két filmszerepet és rendezést. A Variety szerint a 82 éves Redfrord a hattyúdalnak szánt The Old Man & the Gun című filmje díszbemutatóján jelentette ki, hogy hiba volt augusztusban azt mondania, hogy márpedig ő a büdös életbe' nem fog kamera előtt szerepelni.

Elhamarkodott kijelentés volt. Ha egyszer majd tényleg abbahagyom, nem fogom nagydobra verni, csak szép csendesen eltűnök.

Mondjuk arra a kérdésre, hogy most akkor ez az utolsó filmje vagy sem, nem válaszolt, csak vigyorgott. Mondjuk a film, ami egy idős bankrablóról szól, ráadásul igaz is, pont alkalmas lenne utolsó filmnek.