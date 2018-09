Varsóban lesz az X - A rendszerből törölve világpremierje

Októberben két nemzetközi fesztiválra is meghívást kapott a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje, a Nemzeti Filmalap támogatásával készült X - A rendszerből törölve. Ujj Mészáros Károly thrillerjének világpremiere az október 12. és 21. között zajló, A-kategóriás Varsó Nemzetközi Filmfesztiválon lesz, ahol a versenyfilmek között szerepel. A film ezután a Chicago Nemzetközi Filmfesztiválon a World Cinema szekcióban mutatkozik be, immáron az amerikai közönség előtt. A Balsai Móni, Schmied Zoltán, Bede-Fazekas Szabolcs, Molnár Áron és Kulka János főszereplésével készült film film november 1-jén kerül a hazai mozikba.

Az előzetese meg olyan, amilyet magyar filmtől még soha nem láttunk:

A varsói fesztivál rangos esemény, ahol szeretik a magyar rendezők munkáit, hiszen 2012-ben Cserhalmi Sára Drága besúgott barátaim című munkája itt nyert elsőfilmes versenydíjat, 2008-ban Gigor Attila A nyomozó című filmje nyerte a FIPRESCI-díjat, 2004-ben pedig Antal Nimród Kontrollja kapott Közönségdíjat. Ujj Mészáros Károly előző filmje, A Liza, a rókatündér 55 fesztiválon 36 díjat nyert, de egyik sem volt A-kategóriás.

A Lizát nagyon szerette az amerikai közönség, és a kontinensen sok fesztiválra meghívták, remélem, az X-re is jól reagálnak majd. Remélem, ezek a meghívások a magyar nézőket megerősítik abban, hogy olyan moziélményt fog nyújtani az X, amit az előzetes alapján elvárnak, és amilyet magyar filmtől talán még nem kaptak

- nyilatkozta a rendező.

Az X – A rendszerből törölve forgatókönyvét Hegedűs Bálint és Ujj Mészáros Károly írta, az operatőr Szecsanov Martin volt, producerei pedig Muhi András és Ferenczy Gábor. A sztori dióhéjban:

Éva (Balsai Móni) zseniális rendőr. Meglátja, amit más nem, ott is észreveszi a bűnt, ahol minden más zsaru legfeljebb balesetet sejt. Neki tűnik fel az is, hogy a Budapesten rövid időn belül elkövetett jó néhány öngyilkosság között összefüggés lehet. Ám Éva rég nem nyomoz. A magánnyal és a félelmeivel küzd, képtelen részt venni a fővárosi rendőrség munkájában, és kamaszodó, saját problémáival küszködő lányával sem találja meg a hangot. A város választások előtt áll, az utcákon eluralkodik a káosz - a rendőrök nem érnek rá egy ilyen bizonyíthatatlan üggyel foglalkozni. Csakhogy felkerül a központba egy új tiszt, Péter (Schmied Zoltán), aki más, mint a többiek, felfedezi kolléganője különleges tehetségét, és meglátja benne a nőt is. Együtt erednek a mindeddig felderítetlen esetek nyomába: egyre jobban belekeverednek egy szövevényes, félelmetes bűncselekmény-sorozatba, amelynek gyökerei messzire vezetnek.

A Nemzeti Filmalap támogatásával készült thrillert a Focusfox Stúdió gyártotta és az InterCom forgalmazza.