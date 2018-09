Elég jól néz ki Joaquin Phoenix Joker szerepében

Az már nyáron eldőlt, hogy leforgatják a Batman filmek gonoszának eredettörténetét. A film rendezője és társ-forgatókönyvírója Todd Phillips (Másnaposok), és magát Jokert Joaquin Phoenix játssza.

Arról már korábban írtunk, hogyan fog kinézni Phoenix a filmben, de még Arthurként, a kifestett őrület előtt, most végre kitett a Warner Bros egy rövid videót, amin láthatjuk átalakulás után is. Íme:

Todd Phillips a Másnaposok-filmek rendezőjeként futott be, azóta megcsinálta a Haverok fegyverbent, ami szintén elég sikeres lett. A Joker forgatókönyvén Scott Silverrel dolgozott együtt, aki a Johns, a Drogosztag és a nagyszerű The Figher - A harcos filmeken is dolgozott. A Joker a tervek szerint nem a képregényfilmektől megszokott módon építkezik majd, nem annyira a sok akción lesz a hangsúly. Az ambiciózus elképzelések szerint a film inkább olyan klasszikusokra hasonlít majd, mint a Taxisofőr vagy a A komédia királya.

A szereposztás is erre utal: játszik a filmben Robert De Niro, Zazie Beetz (Deadpool) és Frances Conroy (Sírhant művek) is. Korábban úgy volt, hogy Alec Baldwin is, aki Bruce Wayne apját alakította volna, de ő időközben kiszállt a filmből. A Jokert 2019. október 4-én mutatják be Amerikában.