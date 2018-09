Mr. Bean újra itt van, nekünk több se kell

Hiába volt rossz, azaz ideális mozis idő, mégis kevesen néztek filmeket a hétvégén. De akik igen, azokat elsősorban Mr. Bean, azaz a most újra James Bond-paródiában utazó Rowan Atkinson filmje, a Johnny English újra lecsap érdekelte. Csak egyetlen új bemutató fért fel mellette a top 10-es listára.

Johnny English újabb csetlés-botlását 51 160-an nézték végig csütörtöktől vasárnapig a Filmforgalmazók Egyesülete adatai alapján, ezzel 70,5 millió forintos bevételt hozva. Ez a nézettségi toplista első helyére azért elég szerény eredmény. Ahogy nem valami combos szám a második helyezetté sem: az Egy kis szívességet, amiről azt írtuk, egy "furcsa műfaji keverék lett, ami néha vicces, néha sötét, néha rejtélyes, néha meg egyik sem", 28 115-en nézték meg a hétvégén (41,2 millió forint), így két hét alatt szedett össze annyi nézőt, amennyit egy hollywoodi közönségfilm akár az első hétvégén is teljesíthetne, 74 892 nézőt.

Premierfilmek közül Johnny English-en kívül egyetlen film fért be a tíz legjobban termelő közé, szerintünk megérdemelten: a Keresés című, egészen szokatlan, mindvégig egy monitor képernyőjén játszódó (Skype-olásokból, netes keresésekből, home videókból, Messenger-üzenetekből) összeálló nyomozós thrillerről azt írtuk, okos, fordulatos, feszes, izgalmas, hatásos, és a szülő-gyerek kapcsolat ábrázolása révén még fontos dolgokról is beszél. De azért ez a nézőszám inkább egy művészfilm esetében adhatna okot egy kis büszkeségre, bár tény, hogy nagy nevek nem szerepelnek a filmben: a Keresést 9 318-an látták, ami a toplista ötödik helyére volt elég.

A Terence Hill által írt, rendezett és eljátszott Nevem: Thomas számairól sajnos nem érkezett adat, pedig jó lenne tudni, hányan nézték meg a filmet, miután maga Terence Hill is eljött az országba. A Briliáns válás című filmet 2 062-en nézték meg, ami a lista 20. helyére volt elég, és még Nemes Jeles László új filmje, a Napszállta is maga mögé utasította úgy, hogy a filmet még be sem mutatták: már a különböző premier előtti előjátszásokon megnézték 2 843-an.

A magyar filmek közül 16. helyen végzett a múlt héten mozikba került, állami támogatás nélkül készült Remélem legközelebb sikerül meghalnod :), amit pedig - a legtöbb laphoz hasonlóan - mi is baromi jól sikerült, nagyon fontos és nagyon izgalmas filmnek találtunk. (A rendezővel készült interjúnk itt olvasható.)

A teljes magyarországi nézettségi 10-es lista:

Johnny English újra lecsap (51 160) Egy kis szívesség (28 115) Predator – A ragadozó (20 579) Az apáca (19 829) Keresés (9 318) Fák jú, Tanár úr! 3. (6 205) A kém, aki dobott engem (5 856) Hotel Transylvania 3. - Szörnyen rémes vakáció (5 914) Alfa (3 981) Végállomás: Esküvő (3 921)

Észak-Amerikában egy gótikus ifjúsági horrorregényből forgatott filmre, A végzet órájára volt kíváncsi a legtöbb néző az MTI közlése szerint. Az Eli Roth rendezésében, Jack Black és Cate Blanchett főszereplésével forgatott családi fantáziafilmre a várakozásokat jóval meghaladó 26,9 millió dollárért (7,5 milliárd forintért) váltottak jegyet a kanadai és amerikai mozikban péntektől vasárnapig.

A kasszasikerlista második helyére 10,4 millió dolláros (2,9 milliárd forintos) jegyeladással az Egy kis szívesség című krimi futott be, a harmadik helyet pedig Az apáca című horror foglalta el 10,3 millió dolláros (2,88 milliárd forintos) bevétellel.

Az első öt között szerepelt még a Predator - A ragadozó és a Crazy Rich Asians című produkció tízmillió dollár alatti bevételekkel.

A hétvégén debütált az észak-amerikai mozikban Michael Moore Fahrenheit 11/9 című dokumentumfilmje is. Az 1719 moziban játszott filmre, amely a Donald Trump-érát elemzi, 3,1 millió dollárért (861 millió forintért) vettek jegyet a nézők. Ez dokumentumfilmek között jó bemutatkozásnak számít, de elemzők emlékeztettek rá, hogy Moore George W. Bush-elnökségéről készített Fahrenheit 9/11 című dokumentumfilmje 2004-ben 23,9 millió dolláros (6,6 milliárd forintos) premierhétvégi bevétellel nyitotta meg forgalmazását.