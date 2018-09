Túl sok Star Wars-film készült, ez még a nagyfőnök szerint is hiba volt

Amikor a Star Wars-filmeket gyártó Lucasfilm a Disney tulajdonába került, a cég közölte: mindaddig évi egy újabb Star Warst fognak bemutatni, amíg csak lesz rá igény, ha nem csökken a nézőszám, akár még az unokáink is minden évben a Skywalkwerek új kalandjait nézhetik majd a moziban. De csökkent a nézőszám, még jóval korábban, mint ahogy unokáink születtek volna, és a Disney főnöke be is ismerte: hiba volt ilyen sebességgel gyártani a futószalagon a filmeket. Mostantól egy kicsit nagyobb lesz a szünet a filmek között.

Bob Iger, a filmipar egyik legfontosabb, legbefolyásosabb és leggazdagabb embere, a ma már gigantikus - a Lucasfilmen kívül még ezernyi céget, köztük a Pixart és a Marvel stúdiót is birtokló - Disney vezérigazgatója a Hollywood Reporternek adott exkluzív interjút.

A riporter rákérdezett, mit gondol arról, hogy egyes rajongók szerint rá kéne lépni kicsit a fékre. Azt már hozzá sem tette, de tudja azt Iger magától is nagyon jól, hogy a többé-kevésbé elvárt, és korábban többször teljesített milliárd dolláros bevétel helyett a legújabb epizód, a Han Solo fiatalkoráról szóló Solo mindössze 392 millió dollárt hozott.

Én hoztam a döntést az időzítésről, és ahogy visszanézek, azt hiszem, abban hibáztam - ezt vállalom -, hogy egy kicsit túl sokat akartam, túl gyorsan. Mostantól számítani lehet némi lassulásra, ami nem azt jelenti, hogy ne készülnének új filmek

- nyiltakozta Iger. Hozzátette azt is, J. J. Abrams már javában készíti a IX. epizódot, és tárgyalnak olyan alkotókkal is, mint a Trónok harca mögött álló David Benioff és D. B. Weiss, akik "a saját sagáikat fejlesztik", amikről még ő maga sem tud sokat.

De még csak most jutottunk el egyáltalán arra a pontra, amikor majd döntéseket kell hoznunk arról, mi legyen J. J. filmje után. De azt hiszem, mindenesetre egy kicsit óvatosabbak leszünk a mennyiség és az időzítés tekintetében.

Iger az interjúban más témákat is érintett. Beszélt arról, milyen szerepe van az olyan ügyekben, mint amikor rasszista beszólása miatt kirúgták Roseanne Barr sitcomszínészt, vagy a régi polgárpukkasztó tweetjei miatt elküldték A galaxis őrzői rendezőjét, James Gunnt.

Elmondta: ő ilyenkor részben segít meghozni, részben támogatja a mások által meghozott döntéseket. A Roseanne című sitcom elkaszálásáról azt mondta, a döntés teljességgel egyhangú volt, csak azt kellett alaposan átbeszélni, hogyan és mikor kommunikálják azt, James Gunnról pedig elé már csak egy szintén egyhangúan meghozott döntést tártak, amit viszont ő is támogatott. A riporter még arra is rákérdezett, a színészek és rajongók felháborodása miatt nem gondolta-e meg magát Gunn kirúgásával kapcsolatban, de Iger azt mondta, ebben a döntésében nem kételkedik.