Miért csak a női szuperhősöknek kell mosolyogniuk?

A Captain Marvel lesz az első alkalom, hogy a Marvel filmes univerzumában egy olyan filmet mutatnak be, ami teljes egészében egy női szuperhősről szól. Az első előzetes után viszont kiderült, hogy a filmek rajongói még nem igazán barátkoztak meg azzal, hogy egy női szuperhős mentse meg a világot. A trailerre érkezett kommentárok egy jelentős része a Brie Larson által alakított hős alakjára tettek megjegyzést, de különösen sokan voltak, akik azt kérték számon, hogy miért nem mosolyog a karakter.

Brie Larson komoly közösségi médiás jelenléttel rendelkezik, saját maga kezeli az Instagram és a Twitter fiókját is és ezekből tudjuk, hogy a reakciók hozzá is eljutottak. Instagram story-ban osztott meg több olyan tweetet, amik például a mosolyt vagy a lelkesedést kérik számon Captain Marvel karakterén az előzetesbeli jelenetek alapján.

Erre néhány saját készítésű képpel is reagált, amiken mosolyt faragott korábbi Marvel-filmek plakátjaira. Valamiért Robert Downey Jr., Chris Evans és Benedict Cumberbatch karaktereit senki sem kritizálta azért, mert nem elég mosolygósak, miközben meg kell menteniük a világot.

Ezt követően mások is kaptak az alkalmon és újabb szuperhősöknek készítették el mosolygős változatát, ezek közül néhány különösen jól sikerült, például a fogkrémreklámba is beillő Thanos.

A job well done pic.twitter.com/LpTOXCAlLL — Shinji Schneider @ Aki no Matsuri (@Shinjischneider) September 20, 2018

Az akciónak ezen a ponton nem volt vége, a rajongók is reagáltak, így született meg a #SelfiesForBrie, aminek keretében női rajongók osztottak meg magukról teljesen átlagos képet. Ezt tiltakozásnak szánták, ugyanis ők is túl sokat hallják mindennap, hogy többet kellene mosolyogniuk, mindenféle ok nélkül is.

Larson ezeket a képeket is megköszönte és azt írta, hogy nagyszerű érzésekkel töltötte el, hogy ilyen sok különböző félelmet nem ismerő nővel nézhetett szembe.

A Captain Marvel jövő márciusban érkezik a magyar mozikba, az említett előzetesről írt cikkünket itt lehet elolvasni.