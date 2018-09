Szerelmes trollok a svéd horrorsikerben

Nehéz megmondani, hogy mi is a műfaja a svéd Határesetnek, krimi, horror, romantikus film vagy fantasy. De legalább biztosan nem olyan, mint a mozikba tucatszám bekerülő egyforma filmek. A főhőse Tina, aki különlegesen néz ki és különleges képességei is vannak. Leginkább egy trollhoz hasonlít, csúnyasága miatt nincs könnyű élete. A munkájában viszont brillírozik, ki tudja szagolni az emberek érzéseit, ami határőrként elég hasznos.

Az egyik ellenőrzés során egy olyan utas kerül elé, aki úgy néz ki, mint ő. Mivel még soha nem találkozott hasonlóval, Tina érthetően rápörög a rejtélyes férfira és romantikus trollszerelem alakul ki közöttük. Emellett egy bűnügyi nyomozásba is belefolyik, ahol egy pedofilhálózat leleplezése a cél. A film most kapott friss előzetest, itt lehet megnézni:

A Határesetet máris jelölték egy csomó díjra, Cannes-ban pedig már nyert is az Un Certain Regard szekcióban. (Ez a Cannes-i filmfesztivál második legjelentősebb szekciója, a filmnyelvet megújító alternatív alkotásokat válogatják be ide.)

A Határeset október 11-től látható a magyar mozikban.