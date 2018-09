Hosszú Katinka edzésmódszerei a Creed folytatásában

A Creed II-ben megint egy Creed vs. Drago meccsre készülnek, mint a Rocky IV-ben.

Új előzetest kapott Sylvester Stallone következő Rocky-filmje, a Creed II. A Creed folytatása tulajdonképpen a Rocky-sorozat nyolcadik része, és úgy tűnik, hogy az 1985-ös Rocky IV. sztorijának folytatása lesz: Drago (Dolph Lundgren) fia csap össze Creed fiával.

" A Creed az a bokszfilm, ami akkor is a székbe szegez, ha egyáltalán nem érdekel a boksz, és nem szereted Stallonét, és mire a végére érsz, már az sem érdekel, hogy miért nem szeretted a filmet az elején - egyszerűen nem akarod, hogy vége legyen, mert amikor ennyi tehetséges ember dolgozik a kamera mögött és előtt, akkor azt órákig képes vagy elnézni" - írtuk az első részről.

Az új trailer alapján a folytatás nem fog nagy meglepetéseket okozni, Creed fiát, Adonist (Michael B. Jordan) mindenki megpróbálja lebeszélni a nagy meccsről, de ő persze hajthatatlan. A felkészülést persze most is részletekbe menően láthatjuk a sivatagon futástól át a Hosszú Katinka-féle jeges fürdőig. Az első film szereplőinek nagy része visszatér, Stallonén és Jordanen kívül játszik még a Creed II.-ben Florian Munteanu (Drago), Tessa Thompson, Wood Harris és Phylicia Rashad is.

A Creed II. november 22-től látható a magyar mozikban.