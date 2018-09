Megtalálták Burt Reynolds utódját az új Tarantino-filmbe

Bruce Dern veszi át Burt Reynolds szerepét Quentin Tarantino jövőre mozikba érkező legújabb filmjében, írja a Deadline. Szeptember elején, Burt Reynolds halálakor, akkor írtuk, hogy a 82 éves színész benne lett volna az igazi sztárparádét felvonultató Once Upon a Time In Hollywood című filmben, de már nem tudták rögzíteni a jeleneteit. A lap szerint Reynolds egy Spahn nevű figurát játszott volna, egy 80 éves, közel vak férfit, aki a saját birtokát adta ki westernforgatások helyszínének.

Ez volt az a ház, amiben Charles Manson és követői laktak, mielőtt meggyilkolták volna Sharon Tate-et. A lap szerint Manson a bérleti díjat azzal fizette, hogy a női követőit kötelezte arra, hogy feküdjenek le a tulajdonossal, illetve legyenek a kísérői.

Bruce Dern feltűnése nem meglepő azok után, hogy korábban az Aljas nyolcasban és Django elszabadulban is dolgozott együtt Tarantinóval. Legutóbb a Nebraska című filmben nyújtott alakításáért jelölték Oscarra, legközelebb pedig Matthew McConaughey White Boy Rick című filmében lehet majd látni.

A Once Upon a Time In Hollywood jövő nyáron érkezik a mozikba és az év egyik legnagyobb filmes eseményének érkezik. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, ez az a film, amiben 4 éves kihagyás után tér vissza az Oscar-díjat után nagyobb szabadságot kivevő Leonardo DiCaprio, de benne lesz Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, James Mardsen, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Lena Dunham, Emile Hirsch, Luke Perry, Scoot McNairy és James Remar.

A filmért a stúdiók nagy harcot vívtak, végül a Sony lett a győztes, a forgatókönyv állítólag a Ponyvaregényhez hasonlítható.