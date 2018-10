Gal Gadot játszik a Halál a Níluson remake-ben

Mi ugyan idegesítő bajuszparédénak láttuk Kenneth Branagh Gyilkosság az Orient expresszen feldolgozását, de a vegyes kritikák nem tartják vissza a rendezőt attól, hogy egy újabb Agatha Christie-regényt filmesítsen meg. Ezúttal a Halál a Níluson-ban fogja Poirot felügyelőt játszani, és ahogy az előző filmben, most is ő lesz a rendező is. A női főszereplő pedig Gal Gadot, vagyis Wonder Woman lesz, aki azt a szerepet játssza majd, amit az 1978-as filmváltozatban Lois Chlies. Ő lesz a gazdag örökösnő, Linnet Ridgeway, akit elég hamar .

A Halál a Níluson Agatha Christie egyik leghíresebb és legnépszerűbb krimije. Egy nílusi hajóúton játszódik (micsoda meglepetés), ahol gyilkosság történik, de szerencsére véletlenül a nagyszerű detektív, Hercule Poirot is ott van, és rögtön nyomozni kezd. Ahogy lényegében az összes Agatha Christie-sztoriban, itt is mindenki gyanús, aki él és mozog. Az eredeti filmváltozatban amúgy olyan sztárok játszottak, mint Mia Farrow, Jane Birkin, Bette Davis és persze Peter Ustinov.

A Brannagh-féle Gyilkosság az Orient expresszen ugyan nem lett egy remekmű, viszont 55 milliós költségvetésére meglepően sok pénzt, 352 millió dollárt hozott, úgyhogy nem meglepő, hogy a rendező újabb remake-kel állhat elő. Hogy Gadot mellett kik lesznek még a film sztárjai, egyelőre nem tudni.

A Halál a Níluson premierje 2019. december 20-án lesz.