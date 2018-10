Christian Bale már megint felismerhetetlen lett

Így néz ki egy film, aminek akár már az előzetesét is öt Oscar-díjra jelölhetnék, mert megvan benne minden, de tényleg minden, amitől az Amerikai Filmakadémia eldobja az agyát: a szerep kedvéért átalakult (meghízott) színész, igaz történet és mindenek előtt létező emberekké maszkírozott nagy színészek. Christian Bale mindenki eszén túljár a Vice-ban.

Adam McKay rendező ráadásul mindenkinél jobban tudja, mitől döglik a légy: szintén valós eseményeket - a gazdasági világválságot - dolgozta fel a legnagyobb sztárokkal A nagy dobásban, meg is kapta érte az Oscart, mint a film egyik írója, és rendezőként is jelölték. De elég volt ránéznie a tavalyi Oscar-jelölésekre és -díjakra is: akkor Gary Oldman és főként az ő protézisei, maszkjai és sminkmesterei játszották el Winston Churchillt, ami hat jelölést és ebből két Oscart hozott.

Egy-két szobor most is biztosan borítékolható előre a Vice-nak, amely Dick Cheney-ről, Amerika 46., és egyik legellentmondásosabb alelnökéről szól, akiről azt mondják, furcsán nagy hatalma volt ahhoz képest, hogy az alelnökség főképp szimbolikus poszt szokott lenni. A Slashfilm egyenesen azt írja az előzetes mellé írott cikkében, hogy Cheney afféle Darth Vader-figura volt a Fehér Házban, akiről mindenki úgy gondolta, ő maga a megtestesült elvetemültség. Amit persze annyira nem is nehéz elhinni egy-egy olyan nyilatkozat után, mint amikor az alelnök azt mondta, Amerika nagyon jól tette, hogy megkínozta a foglyait, hiszen így remek információkhoz jutottak.

Erre a gondolatra épül a cím lefordíthatatlan szójátéka is: a vice presidentben a vice szimplán csak az alelnökségre utal, de a szó önmagában használva erkölcstelenséget és vétket is jelent.

Az előzetes alapján a filmet megíró és megrendező Adam McKay biztosra is veszi, hogy Cheney a háttérben jóval több volt alelnöknél: itt már a csirkeszárnyzabáló texasi idiótaként ábrázolt George W. Bush-sal (Sam Rockwell) zajló első megbeszélésen tisztázza, hogy ő lényegében minden területen hatalmat akar, és csak akkor vállalja a feladatot, ha ezt meg is kapja.

A filmet természetesen akkor mutatják be, amikor minden Oscar-díjra ácsingózó nagy dobást is, december végén, és annyi sztárral, amennyi mindenképpen szükséges is egy hasonló filmbe: Bale-en és Rockwellen kívül Ami Adams és Steve Carrell is fontos szerepet játszanak majd.

Tavaly interjúztunk a filmben a zöldpárti, Cheney-vel keményen szembemenő Nelson Rockefellert játszó Bill Pullmannal, aki akkor azt mondta a szerepéről:

Életrajzi film lesz, és azt akarja majd megmutatni, hogyan lett a republikánus pártból egyre keményvonalasabban jobboldali szervezet. És Cheney fő ellenzéke a természetvédő Rockefeller volt, aki egy csomó zöld projektet vitt New Yorkban, és az oktatásban is elért sok mindent. A film főként arról fog szólni, hogyan akarja Cheney és Donald Rumsfeld (Steve Carrel) aláásni Rockefeller törekvéseit.

