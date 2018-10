James Bond nagyfőnöke egy nő, de nem akar női főszereplőt a filmekbe

Barbara Broccoli, a James Bond-franchise legnagyobb befolyású vezetője a Guardian kérdésére válaszolva jelentette ki: James Bondból nem lesz nő, de egy női rendezőt nagyon szívesen látna a rendezői székben.

Bond férfi. Ő egy férfi karakter. Férfinak lett megírva, és alighanem meg is marad férfinak. És ez jó is így. Nem kell, hogy nővé változtassuk a férfi karaktereket. Inkább teremtsünk több női karaktert, és alkossunk olyan történeteket, amelyekben helyük is van ezeknek a női karaktereknek."

Ezt felelte a lap női főszereplőt firtató kérdésére 007-es filmek executive producere, Barbara Broccoli, az Eon produkciós cég vezetője, aki minden, Bond-filmekkel összefüggő szerződés aláírására és döntés meghozatalára jogosult, azaz a filmipar egyik legfontosabb női producere.

Azt ő is elismeri, James Bondot nem lehet éppen feminista figurának tartani, bár úgy gondolja, főleg az első néhány film miatt. "Ezeket az ötvenes években írták, így akad néhány olyasmi Bond DNS-ében, amely aligha fog megváltozni. De ha azt nézzük, hogyan változott meg a világ, azt gondolom, kimondhatjuk, hogy Bond sem maradt le, és ő is átalakult az idők során. Ehhez igyekeztem én is hozzájárulni, és azt hiszem,

a Daniel Craiggel készült filmek sokkal inkább időszerűek abban a tekintetben, hogy hogyan jelennek meg benne a nők."

Broccoliról azt mondják, híres arról, hogy mennyire biztonságos munkakörülményeket teremt a színésznőknek. A 2002-es Halj meg máskor! női főszereplője, Rosamund Pike azt mondta: "Barbara bőven megelőzte ezt az egész #MeToo-mozgalmat. A forgatáson egyetlen pillanatig sem kellett magam soha kényelmetlenül éreznem."

A 25. Bond-film forgatása a napokban kezdődik, miután nemrég bejelentették, a "kreatív különbségek" miatt lelépett Danny Boyle helyére Cary Fukunagát vették fel rendezőnek. A Guardian rákérdezett arra, nem gondolja-e, hogy a kezében lévő hatalmas felelősséget arra is használhatná, hogy női rendezőt vagy forgatókönyvírót kérjen fel a legközelebbi Bond-filmre. "De, abszolút. Producernőként természetesen nagyon szeretném, ha így lenne" - felelte Broccoli.