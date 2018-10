Biztos jó ötlet beadni egy halottnak a náci zombik szérumát?

Megérkezett egy új, egy perces előzetes az Overlord című második világháborús horrorfilmhez, ami kimondatlanul is pontosan olyan, mintha egy az egyben a Wolfenstein-videojátékokat adaptálták volna: vannak itt gonosz náci doktorok, szerencsétlen zombik vagy szörnyek, és egy felszabadító hadsereg, aminek tagjai teljes értetlenül állnak a harmadik birodalom gonoszságai előtt.

Az új előzetes már nem szórakozik azzal, hogy megteremtse a történet hátterét, csak egy perc alatt felvázolja a hangulatot, és ad egy kis ízelítőt abból, hogy miben is settenkednek ezek a németek, illetve személy szerint és a hangja alapján a legendás színész, Udo Kier karaktere. A frontvonal másik oldalán pedig ott van Wyatt Russell (Kurt Russell fia, aki például a Black Mirrorban is feltűnt) és a dán Pilou Asbæk (a Páncélba zárt szellem amerikai remake-jéből), illetve valahol vastag smink alatt Magyar Éva, a Londonban élő magyar színésznő is, aki az interjúnk során pár mondatot is mondott a film forgatásáról.

A film producere JJ Abrams, ezért felmerült a lehetőség, hogy az Overlord valójában egy epizódja a szedett-vedett sorozatnak hívható Cloverfield-univerzumnak, de a korai kritikák ezt a lehetőséget teljesen kizárják. Az Overlordot Julius Avery rendezte, akinek az eddigi legnagyobb dobása az Ewan McGregor főszereplésével készült Son Of A Gun volt.

Sokáig úgy volt, hogy az Overlord magyar mozikba is fog kerülni, de szeptemberben egyszerűen lekerült az itthoni premierek listájáról, a Filmforgalmazok.hu oldalán található táblázat szerint.