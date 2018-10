Színésztársával erőszakoskodott James Franco

Busy Philipps hamarosan This Will Only Hurt a Little (Csak egy kicsit fog fájni) címmel jelenteti meg önéletrajzát, a könyvben pedig egy olyan esetet is felidéz, amely során James Franco bántalmazta őt, írja a USA Today.

A Túl szexi lány, a Nem kellesz eléggé és a Feketék fehéren színésznője a mindössze egyetlen évadot megélt Freaks and Geeks (Különcök és stréberek) sorozatban szerepelt együtt James Francóval, akinek a sorozatbeli barátnőjét játszotta egy viharos, "se veled, se nélküled"-típusú kapcsolatban.

Az egyik jelenetben – a forgatókönyv szerint – a színésznő által alakított Kim Kellynek finoman mellkason kellett ütnie Franco Daniel Desario nevű karakterét. A 39 éves színésznő állítása szerint Franco erre begurult, megragadta mindkét karját, majd közelről az arcába kezdte üvölteni, hogy soha ne merészeljen még egyszer hozzáérni, aztán a földre lökte őt.

A főszereplőt, Lindsay Weirt alakító Linda Cardellini ezután azt tanácsolta a színésznőnek, hogy jelentse az esetet a menedzserének, ez azonban végül nem történt meg. Franco mindenesetre másnap elnézést kért a történtek miatt, de ez Philipps szerint nem őszinte megbánásból, hanem sokkal inkább a rendező és a producerek nyomására történt.

James Francónak rengeteg balhéjára derül fény mostanság: egy alkalommal Lana Del Rey egyik koncertjén fejelt meg egy fotóst, több nő is különböző szexuális bűncselekményekkel vádolja, egyikük állítása szerint Franco orális szexre kényszerítette őt egy autóban, és még egy korábbi tanítványa is beperelte A katasztrófaművész (The Disaster Artist) című film forgatókönyve miatt.