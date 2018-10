Pont olyan sokkolónak tűnik a Stephen King leghírhedtebb regényéből, a Kedvencek temetőjéből készült új film előzetese, mint amilyet ettől a filmtől várni is lehet: állatmaszkban, egy gyerekjáték dob hangjára a keresztek erdejében menetelő gyerekekkel, holtából feltámadt, vad macskával, véres ablaküveggel és egy borzasztó titokkal.

Stephen King regényéből már készült egy népszerű, készítési költségeinek ötszörösét visszahozó film 1989-ben. Azt maga King írta, a rendező pedig Mary Lambert volt, akinek a nevéhez azóta nem fűződik újabb nagy siker.

A sztori egy családról szól, akik egy olyan házba költöznek, amely mellett egy ősi temető található: az oda temetett állatok újra életre kelnek, igaz, mint később kiderül, nem pontosan ugyanúgy, ahogyan korábban ismerték őket. A családot pedig egyre inkább foglalkoztatja a gondolat, vajon csak az elütött macska tér-e vissza a sírból, ha oda temetik.

A filmhez most megjelent az első, hátborzongató trailer is, amelynek a vége felé elhangzik a film legfontosabb mondata is:

Van, aminél a halál is jobb.

A filmet a legutóbbi nagy King-sikerhez, az Azhoz hasonlóan a Paramount stúdió készíti, akik ismét ismeretlenebb rendezőre, pontosabban rendezőpárosra bízták a projektet: a Tiszta tekintet című, a hollywoodi színészvilágban játszódó horrort rendező Kevin Kölsch-re és Dennis Widmyerre. A filmben sem kimondottan ismert sztárok játszanak: John Lithgow, Jason Clarke, Amy Seimetz és Jeté Laurence mellett a hároméves ikerpár, Hugo és Lucas Lavoie játsszák a főszerepeket.

A film 2019. április 4-én érkezik a magyar mozikba.