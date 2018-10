Ejtették az egyik vádpontot a Weinstein-ügyben

Ejtették a Harvey Weinsten elleni vádak egyikét, írja az AP. A producer csütörtöki tárgyalásán a bíró elfogadta a manhattani körzeti ügyész indítványát, miszerint Lucia Evans ügyében ejtsék a vádat.

Bár Weinsteint már csaknem százan vádolták meg szexuális zaklatással vagy annak kísérletével, nemi erőszakkal és más nemi erkölcs elleni bűncselekménnyel, a tavaszal, New York-ban indult eljárás egy egykori színésznő, Lucia Evans és egy másik, meg nem nevezett színésznő feljelentése nyomán indul. Lucia Evans korábban arról számolt be, hogy a producer orális szexre kényszerítette őt, miután egy állítólagos meghallgatásra hívta be magához.

Egy évvel ezelőtt, 2017. október 5-én jelent meg a New York Times cikke arról, hogy Hollywood egyik legnagyobb hatalmú ura, a The Weinstein Company többszörös Oscar-díjas főnöke, Harvey Weinstein több nőt is zaklatott. Színészek, egykori kollégák és beosztottak nyilatkoztak arról, hogyan élt vissza Weinstein a hatalmával, és kényszerített nőket szexre.

Az ügy nem állt meg itt, több tucat híresség követte Weinsteint, Kevin Spaceytől James Francóig sokakat vádoltak meg, létrejött a MeToo mozgalom, hogy hangot adjanak a többi, a szórakoztatóiparban dolgozóknál kevesebb figyelmet kapó áldozatnak is. A jelenséget ebben a cikkben foglaltuk össze.