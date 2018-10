Bronz fokozatú Diák-Oscart kapott a magyar film

Magyar idő szerint péntek hajnalban átadták az idei Diák-Oscar díjakat Los Angelesben. Azt eddig is tudtuk, hogy a nyertesek között van egy magyar, Kovács István Ostrom című rövidfilmje. Az viszont csak a gálán derült ki, hogy Kovács filmje az elismerés bronz fokozatát kapta meg. A legjobb háromba kerülés egyben azt is jelenti, hogy az Ostrom a legjobb rövidfilmnek járó Oscarért is versenybe szállhat. (Ezt nyerte meg Deák Kristóf tavaly a Mindenkivel.)

A 23 perces Ostrom 1994-ben, a háború sújtotta Szarajevóban játszódik. Főhőse egy magányos bosnyák nő, aki elindul, hogy vizet találjon magának, és végre hajat mosson a várva várt randevúja előtt. Életveszélyes terve végrehajtásától sem a szomszédai, sem a mesterlövészek nem tudják eltántorítani. A film egy részletét itt meg is lehet nézni:

A főbb szerepeket többségében bosnyák színészek (Vedrana Bozinovic, Mirela Lambic, Radoje Cupic, Nenad Pecinar) alakítják, magyar részről Trill Zsolt és Keszég László tűnik fel a történetben. Az Ostrom nemzetközi premierjét a Szarajevói Nemzetközi Filmfesztiválon tartották, itthon pedig az áprilisi Friss Húson debütált a film, ahol különdíjat is kapott. Ennek apropóján írtunk róla mi is a rövidfilmfesztivált beharangozó cikkünkben. A film látványtervezője, Rajk László pedig ebben az interjúban mesélt nekünk többek között az Ostromról is.

A részben a filmalap támogatásával készült Ostrom a 32 éves Kovács István diplomafilmje a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterszakán, ahol Enyedi Ildikó volt az osztályfőnöke. A rendező korábban ugyanitt Szász János és Janisch Attila hároméves filmrendező alapképzésén tanult, már akkori diplomamunkájával, a Betonzajjal felhívta magára a figyelmet, később pedig az első világháborús Szürke senkiket készítette el.

Diák-Oscart utoljára magyar filmrendező 1991-ben nyert, akkor Böszörményi Zsuzsát díjazták. Magyar jelöltek viszont tavaly és tavalyelőtt is voltak, Freund Ádámot a Földiekért, Kis Hajnit pedig a Szép alakért jelölték.