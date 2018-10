Meghalt egy stábtag Tom Hanks új filmjének forgatásán

61 éves korában meghalt James Emswiller, Emmy-díjas hangmérnök, amikor balesetet szenvedett a You Are My Friend című film forgatásán.

Emswiller cigiszünetre indult egy kétemeletes házban két jelenet forgatása között, amikor szemtanúk csak egy zajt hallottak. Emswiller eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant az erkélyről. A kórházban még életben volt, de az állapota egyre romlott, a csütörtök esti zuhanása után péntekre meghalt.

A filmet gyártó Sony a sajnálatát fejezte ki, a forgatást addig leállították, amíg a rendőrség kivizsgálja a halálesetet.

Emswiller majdnem 80 különböző projektben dolgozott, olyan filmek stáblistáján is feltűnt a neve szakemberként, mint a Bosszúállók, a Jack Reacher, vagy a Foxcatcher. Az Emmy-díját 2015-ben kapta a Bessie című HBO-s tévéfilmért.

Tom Hanks a film főszereplőjeként:

A You Are My Friend egy életrajzi film, a Magyarországon szinte teljesen ismeretlen amerikai tévésről, Fred Rogersről, aki évtizedeken keresztül a tévéműsorain keresztül volt egy empatikus szószólója amerikai gyerekek több generációjának. Életéről nemrég készült dokumentumfilm is, Won't You Be My Neighbor? címmel. A most készülő filmben Hanks alakítja Rogerst, Matthew Rhys (The Americans című sorozat) pedig egy újságírót, aki összebarátkozik a tévéssel.