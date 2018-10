Julia Roberts bejelentkezett egy újabb Oscar-díjra

Az év utolsó negyede egy ideje az az időszak, amikorra a stúdiók és a függetlenfilmesek azokat az alkotásokat időzítik, amiktől nem feltétlenül várnak 1,3 milliárd dolláros bevételt, annál több Oscar-jelölést és díjat viszont igen. A Filmakadémia szabályzata szerint a jelölhetőséghez az kell, hogy az ember filmjét egy Los Angeles megyei moziban december 31 előtt bemutassák, a hossza legalább 41 perc legyen, és a mozi hét egymást követő napon játssza, melyek közül az első legkésőbb december 31. lehet. És hogy miért centizik ki ennyire a bemutató időpontját? Mert az Oscar-díjat is emberek osztják ki, akik jobban emlékeznek egy ősszel látott filmre, mint egy tavaszira. És akkor itt van egy ilyen film, a Ben Is Back című családi dráma, amit december 7-től lehet látni az USA-ban:

A film egy nap története, aminek során az anya (Julia Roberts) megjárja a mennyet és a poklot, de inkább az utóbbit, mégpedig azért, mert van egy drogos fia (Lucas Hedges), aki egyszer csak beállít a családi házba. Ami, akár jó hír is lehet, hiszen a kölyök 77. napja tiszta, és ennek mindenképpen örülni illik. Az anyja boldogsága viszont nem felhőtlen, mert volt már ilyen, és pontosan tudja, hogy ahogy oly sokszor, most is csak egy nap, 24 óra választja el Bent a visszaeséstől. A többit ki lehet találni.

A filmet Hedges apja, Peter Hedges rendezte, a színészek az előzetes alapján a lelküket kiteszik a vászonra, Roberts olyan anya már megint, amilyen csak ő tud lenni, de ezt nem negatív értelemben véve írom, hanem dicséretként. Roberts az utóbbi 10 évben szinte csak olyan szerepeket vállal, amiket majd büszkén lehet mutogatni az unokáknak (Az igazi csoda, Igaz szívvel, Augusztus Oklahomában, Larry Crowne, Kettős játék), és ha csak a trailer alapján kellene Oscart osztani, akkor nagy bajban lennék, hogy ő kapja-e vagy Lady Gaga a Csillag születikért. Hazai bemutatóról egyelőre nem tudni.