Az Egy nap operatőre is díjat kaphat

A Camerimage 2018 elsőfilmes operatőrök kategóriájában szerepel Domokos Balázs, aki az Egy nap fényképezésért került a jelöltek közé. Domokos Balázs kameramanként és filmoperatőr művészként végzett az SZFE-n. Akárcsak neki, Szilágyi Zsófia rendezőnek is az első nagyjátékfilmje volt a Filmalap Inkubátor programjában készült Egy nap, ami Szamosi Zsófia főszereplésével mutatja be egy családanya viszontagságos hétköznapját.

A filmet elsőként Cannes-ban vetítették, ahol a kritikusok díját is elnyerte, itthon novembertől látható a mozikban.

A Camerimage diákfilmes Edutas versenyében egy másik magyar operatőr is díjat nyerhet: Nyoszoli Ákos, Kis Hajni Last Call című kisfilmjét fényképezte. 2016-ban végzett kameramanként az SZFE-n, B.Márton Frigyes és Vecsernyés János osztályában. Kis Hajnival már a Szép alak című kisfilmen is együtt dolgozott. A Last Call-t eddig az idei Friss Hús-on, a BuSho-n, a CineFesten és Szarajevóban is díjazták.

A Camerimage filmfesztivált idén november 10 és 17. között rendezik meg a lengyelországi Bydgoszczban. Tavaly magyar szakember nyerte a fesztivál fődíját, az Arany Békát: Herbai Máté a Testről és lélekről című filmben nyújtott munkájáért kapta az elismerést.