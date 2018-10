Azért nincs felirat a Csillag születik-en, mert nem néznék meg elegen

Több olvasónk kérdezte, hogy miért nem lehet megnézni a Csillag születik című remek, zenés filmet a moziban feliratos verzióban. Mert van belőle ugye eredeti felirat nélküli változat, illetve magyar szinkronos verzió, amiről a kollégák egyöntetű véleménye az, hogy

szar,

mert egyrészt rém zavaró, hogy a két főszereplő magyar beszédhangja és az énekhangjuk teljesen más karakterű, másrészt meg a szinkronszínészek és/vagy a rendező és/vagy a dramaturg valamiért úgy döntött, hogy a Bradley Cooper magyar hangját adó Rajkai Zoltán akkor is úgy beszéljen, mint aki kegyetlenül be van rúgva, amikor a karakter éppen nem, és ez rém idegesítő (amellett, hogy a fordítás viszont remek lett). És akkor a Sam Elliottnak tájszólást kölcsönző Borbiczki Ferencről nem is beszéltünk, pedig kellene.

A forgalmazó Intercomot megkérdeztük az okokról, és kiderült, hogy kb. azért nem kapott feliratot a film, mert

a magyar nézőket, különösen a pasikat felirattal sem érdekelné jobban a gajdolás,

a mozik sem jelezték, hogy kéne felirat,

aminek természetesen külön költsége van, nem túl magas ugyan, de ahhoz elég, hogy a forgalmazó előkapja az excel-táblát,

mert a felirat az nem úgy van, mit otthon, hogy open subtitle, és oda van varázsolva, hanem külön kópiát kell gyártani

és ha a nézők nem tolonganak a feliratos verzióra, akkor az kidobott pénz.

Az is elhangzott, hogy a Csillag születik nem egy akkora film, mint egy Venom, várhatóan kevesebb embert érdekel majd (a nyitóhétvégéje nagyjából 17 000 nézőt hozott, a Venom meg 104 000-et, szóval ezt el lehet fogadni), és aki eredeti hanggal akarja megnézni, annak ott van az a verzió, a moziktól függ, hogy vetítik-e ebben a verzióban vagy sem.

Megnéztük gyorsan, hogy a Cinema City két budapesti és egy debreceni mozijában az előfoglalások alapján milyen kihasználtságra számíthatnak a forgalmazók mondjuk ma este, ez lett belőle:

Ebből messzemenő következtetést nem lehet levonni, inkább csak érdekességképpen tettem be (egy Mozizom nevű remek alkalmazásból screenshotoltam, aminek ez az egyik nagy truvája, mármint a foglaltság jelzése), mert különböző időpontokat és teremméreteket összevetni tük felesleges lenne.