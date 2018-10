Bob Dylan klasszikusából készít filmet a Szólíts a neveden rendezője

Bob Dylan 1975-ben megjelent, Blood on the Tracks című megkerülhetetlen lemezéből csinál filmet Luca Guadagnino, a Suspiria-remake (Sóhajok) és a Call Me by Your Name (Szólíts a neveden) rendezője.

Ezt ő maga mondta el a New Yorker magazinnak adott, hétfőn megjelent interjújában, amelyben az új Suspiria mozikba kerülésének apropóján árulta el, hogy jelenleg a Blood on the Tracks megfilmesítésén dolgozik éppen.

A 188 oldalas forgatókönyvet Richard LaGravenese, a P.S. I Love You, a Saját szavak, a Lenyűgöző teremtmények és Az utolsó öt év rendezője, valamint A halászkirály legendájának és A szív hídjainak forgatókönyvrívója, jegyzi. A történet az elmondottak alapján az album megjelenésének évtizedében, azaz a hetvenes években játszódik, és a lemez központi témáira fókuszál.

A Blood on the Tracks – ami Dylan tizenötödik albuma volt – 1975 januárjában jelent meg, rajta olyan dalokkal, mint a Tangled Up in Blue, a You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, az Idiot Wind és a You're a Big Girl Now. Az albumot Dylan akkori, sorrendben első feleségétől, Sarától való elhidegülése ihlette.

A Suspiria eredetijét az olasz horrormester, Dario Argento legjobb filmjének tartják. Luca Guadagnino többek között A szürke ötven árnyalata-filmekből ismert Dakota Johnsonnal, valamint a Beszélnünk kell Kevinről és a Grand Budapest Hotel színésznőjével, Tilda Swintonnal forgatta újra, november 8-án kerül a magyar mozikba.