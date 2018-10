Bryan Singer már azelőtt mosakszik, hogy megírták volna róla, hogy szexuális zaklató

A rendező egy, az Esquire magazinban hamarosan megjelenő cikkről állítja jóelőre, hogy amit írnak abban, az színtiszta rágalom. A cikkben, amit, ugye a nagyközönség még nem látott, Singer szerint az áll, hogy ő visszaélt hatalmával és szexuálisan abúzálta a beosztottait. A cikk, állítja Singer az Instagramon, a Bohém rapszódia című filmjével egyidőben jelenik majd meg és ez természetesen nem véletlen.

Már egy ideje tudom, mire készül az Esquire, hiszen felkeresték a barátaimat, a kollégáimat és számoma tök ismeretlen embereket is. A mai világban egy ember karrierjét egy ilyen cikk simán a földbe állíthatja, így amit a magazin művel az felelőtlenség, hiszen az igazságot figyelmen kívül hagyva színtiszta hazugságokat jelentetnek majd meg.

Singert tavaly vádolta meg azzal egy Cesar Sanchez-Guzman nevű férfi, hogy 2003-ban, akikor még csak 17 éves volt, egy jachton rendezett partin megerőszakolta. Nem ez volt az első vád Singer ellen, 2014-ben Michael Egan őt és több más producert is azzal vádolt, hogy szexuális szolgáltatásokért cserébe a karrierje egyengetését ígérték neki, Singert pedig emellé még nemi erőszakkal is megvádolta.

Később nyilvánosan bocsánatot kért a vádakért, és kijelentette, hogy hazudott. Szintén 2014-ben egy angol férfi is megvádolta Singert hasonlókkal, de a vádat hamar ejtette is. Singer mindenesetre törölte magát a Twitterről, mert a neve egy dokumentumfilmben is említésre került, amiben a hollywoodi pedofilhálózatról rántják le a leplet.

Singer barátai szerint ez az Instagram-poszt az utolsó, amiben Singer az Esquire-cikkel foglakozik, azt nem fogja kommentálni, és nem válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre sem. A rendezőt egyébként a stúdió kirúgta a Bohém rapszódia forgatásáról, nem egészen két héttel annak befejezése előtt. A filmet Dexter Fletcher fejezte be, de a stáblistában továbbra is Singer neve szerepel rendezőként. Azért rúgták ki egyébként, mert állandóan késett, és alapvetően nem viselkedett profihoz illően.