Nicole Kidmant a házasság mentette meg a szexuális zaklatásoktól

Egykori férjével, Tom Cruise-zal való kapcsolatáról vallott Nicole Kidman a New York magazinnak. Az 51 éves színésznő a múltjára visszatekintve azt állítja, hogy a Cruise-zal kötött házassága óvta őt meg a szexuális zaklatásoktól.

Kidman mindössze 22 éves volt, amikor hozzáment Cruise-hoz, a fiatalon kötött házasság azonban rengeteg kellemetlenségtől megkímélte őt huszonéves korában. A színésznő a cikkben kifejti: gyakran érzi úgy, hogy szabadkoznia kell a korai házasság miatt, amit a jelenlegi férje – az élete szerelmének nevezett Keith Urban – miatt különösen kellemetlennek érez, a Cruise-zal való kapcsolata azonban fiatal színésznőként védelmet jelentett a számára.

"Szerelemből házasodtam, de egy ilyen rendkívül hatalmas férfi szerelme megóvott a szexuális zaklatásoktól is" – írta Kidman, aki Cruise mellet dolgozni is tudott, de egyúttal védve is érezte magát. Nicole Kidman és Tom Cruise 1990 karácsonyán házasodott össze, miután a Mint a villám forgatásán megismerkedtek egymással. Két örökbefogadott gyereket neveltek együtt, majd 2001-ben elváltak egymástól.

Kidman 2005-ben ismerte meg jelenlegi férjét, Keith Urban country-zenészt, akivel egy évvel később házasodtak össze, és a cikkben leírtak szerint máig boldogok egymás oldalán. A Moulin Rouge és a Csábítás színésznője a cikkében azt is kifejti, hogy a pályája során – egészen kislánykorától – neki is számos #MeToo-pillanatot át kellett élnie, ezeket azonban nem egy újságcikkben szeretné a világ tudtára hozni. (via The Hollywood Reporter)