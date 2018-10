Idris Elba is csatlakozott Taylor Swifthez a Macskák-film stábjában

Idris Elba ezzel már másodszor fog állatot játszani A Dzsungel Könyve Sir Kánja után. Andrew Lloyd Webber ikonikus musicalének filmváltozatát A király beszédéért Oscar-díjat nyert Tom Hooper rendezi majd.

Idris Elba, a Bosszúállók- és Star Trek-filmek, A Setét Torony vagy a Tűzgyűrű sztárja is szerepelni fog a Macskákban Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden és Ian McKellen mellett - tudta meg a Variety.

Ez a projekt már két éve tolódik, de most novemberben végre elkezdik a forgatást Nagy-Britanniában. Tom Hooper korábban elkészítette a Nyomorultak című musical filmváltozatát is, azzal a filmmel három Oscar-díjat is behúzott, úgyhogy a Macskáktól is elég sokat várnak Hollywoodban.

Pláne, hogy a Macskák a Broadway történetének negyedik legrégebben játszott darabja. Először Londonban mutatták be 1981-ben, ahol 21 évig futott (New Yorkban pedig 18 éven keresztül), azóta több, mint 20 nyelvre fordították le. Andrew Lloyd Webber hasonló sikerekkel teli pályájáról nemrég ebben a cikkben írtunk: