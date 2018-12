Egy ismeretlen színésznőt is zaklatott Harvey Weinstein amerikai producer, derül ki a Vulture cikkéből. A több tucat szexuális zaklatással vádolt amerikai producer állítólag azzal is büszkélkedett a színésznőnek, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel.

A Los Angeles-i bírósághoz került ügy szerint a sértett a 213-as Sundance Filmfesztiválon ismerkedett meg Weinsteinnel, akivel később átmentek a férfi hotelszobájába szerepekről beszélgetni. A nő állítása szerint két órával később elment a mosdóba, és miközben a vécén ült, Weinstein benyitott a mosdóba, letolta a nadrágját, és olyanokat mondott neki, hogy "szeretlek nézni", "a farkam szép kemény lett tőled" és "tetszik a farkam?", majd megkérte, hogy hadd nézhesse a dolgát végző nőt. Az akkor 22 éves színésznő hiába utasította el Weinstein közeledését, a férfi még ott a szoknyájára élvezett.

Később egy filmbemutató utáni bulin Weinstein már úgy vezette körbe a nőt, mint egy tehetséges színésznő, aki több filmjében is szerepet kap majd. Aztán amikor a nő elment a mosdóba, Weinstein utána ment, és erőszakosan hozzányomta az ágyékát, megfogta a combját, és rátette a nő kezét a nemiszervére.

Valamivel később Weistein és a színésznő többször is találkoztak munka miatt New Yorkban, mert a befolyásos producer meg akarta neki mutatni - az egyébként botrányosan rosszra sikeredett - Vámpírakadémia c. film forgatókönyvét. Weinstein az irodájába hívta a nőt, ahol aztán azt mondta, hogy nem találja a forgatókönyvet. Ezután térdre ereszkedett, és hiába ellenkezett és könyörgött neki a nő, a férfi orálisan kielégítette.

A nő elsírta magát, mire Weinstein kioktatta, hogy ő és az emberi mind csak segíteni próbálnak neki, majd megkérdezte tőle, hogy "akarsz te egyáltalán színésznő lenni"? Végül többször is tudatta vele, hogy

Lefeküdt Jennifer Lawrence-szel is, és nézze meg, hol tart a színésznő, épp most nyert egy Oscar-díjat.

A színésznő pár héttel később találkozót kért Weinsteintől, hogy számon kérje a viselkedése miatt, mire a producer csak annyit reagált, hogy "ne legyél ilyen prűd, még csak meg sem basztalak", majd megfenyegette, hogy tönkre teszi a karrierjét. Weinstein későbbi alkalmakkor is többször zaklatta a színésznőt mindezek után is.

Jennifer Lawrence azóta egy sajtóközleményben cáfolta, hogy valaha is több lett volna közte és Weinstein között munkakapcsolatnál, illetve kiemelte, hogy ez is csak egy példája annak, hogyan viselkedett ragadozóként a nők közelében. Weinstein képviselői cáfolják az állításokat.

Az egyik legbefolyásosabb amerikai producer, Harvey Weinstein ellen több tucat zaklatási ügy folyik, miután kiderült, hogy a befolyását és kapcsolatait arra használta, hogy szexuálisan zaklasson színésznőket. Weinstein ügyeinek köszönhetően is indult el később a MeToo-mozgalom, amelynek köszönhetően egyre többen vallanak arról, hogy zaklatták őket szexuálisan.