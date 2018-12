Még egy rebootot kap a Battlestar Galactica

Régóta tervezték már a Universalnál, hogy a moziban is meglovagolják azt a sikert, amit a SyFy kábeladón 2004 és 2009 között vetített, "újragondoldolt" Battlestar Galactica hozott, de konkrét lépésig nem nagyon jutottak - egészen mostanáig. A stúdiótól kiszivárgott infó alapján a forgatókönyvet az a Jay Basu írja, aki jelenleg Hollywood egyik legkeresettebb írója, pedig igazán jó dolgot eddig nem nagyon tett le az asztalra, mert hát az Ami nem öl meg, a Lisbeth Salander-saga legutóbbi darabja az nem volt az.

Mégis bíznak benne: a Charlie angyala legújabb verzióját már leadta, most éppen a Metal Gear Solid című videójátékadaptáción melózik, és hamarosan nekilát a Battlestar Galacticának, aminek egy korábbi verzióját a Westworldöt társalkotóként jegyző Lisa Joy írta meg, de azzal a Universalnak voltak bajai. A filmet Francis Lawrence (Éhezők viadala-franchise, Vörös veréb) rendezi majd.

Az egyelőre nem világos, hogy a Universal egészen pontosan mit is szeretne feltámasztani. Mert ugye a Battlestar Galactica eredetileg egy 1978-as tévésorozat volt, aminek bizonyos elemeit a Star Wars ihlette (a többit meg japán szamurájfilmek és korabeli sci-fik), és amiben a saját maguk teremtette robotfajjal, a Cylonokkal vívott háborúban vesztes emberiség maradványának utolsó felfedezőútját mutatták meg, azt, amiben a Földet keresik.

Aztán ezt a sztorit folytatták egy nagyon béna, Galactica: 1980 című spinoffal, ami után 2003-ig ezt a történetet békén is hagyták, de jött Ronald D. Moore és David Eick, forgattak egy minisorozatnak is nevezett, háromórás pilotfilmet, amiben az eredeti sztorit az alapfelállást kivéve meglehetősen átdolgozták, az 1978-as sorozat egyik legendás alakja, Starbuck, a menő pilóta pl. nő lett,a Cylonok meg nem álltak meg a fémtestű, kávédaráló-fejű robotlétnél, hanem emberszabásúvá váltak, és így tovább. A pilotot követő rendes, négy évadot megélt sorozat mellé készült két, 90 perces tévéfilm (The Plan, Razor), több websorozat (Resistance, Blood and Chrome) és egy előzménysorozat (Caprica) is, és a mai napig etalonnak számít a tévés sci-fi-k között.

Szóval a Universal több irányba is elindulhat - a legjobban a 2004-es verzió turbózásval járnának. So Say We All.