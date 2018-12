Meghalt Penny Marshall, az Ébredések rendezője

75 éves korában, hollywoodi otthonában hunyt el Penny Marshall, akit az amerikaiak leginkább az ABC Laverne & Shirley című sitcomjából ismernek, mi pedig az Ébredések vagy éppen a Micsoda csapat! rendezőjeként tartunk számon, A család közlése szerint Marshall halálát cukorbetegségével összefüggő komplikációk okozták.

A színészből lett rendező volt az első nő, aki két, 100 millió dollárnál is többet termelő fimet rendezett, és a második, akit a rendezésért jelöltek Oscar-díjra - az 1988-as, Segítség, felnőttem! című Tom Hanks-vígjátékért, és itt meg lehetne jegyzeni, hogy az Amerikai Filmakadémiának 47 év kellett, hogy egyáltalán jelöljön is nő, ’77-ben Lina Wertmüllert, de nem tesszük, ahogy azt sem boncolgatjuk, hogy 2018-ig öt nő kapott jelölést összesen, és egyikük nyert csak díjat.

Marshall színésznőként harsány humoráról, energikus, exhibicionista játékáról híresült el - ennek is volt köszönhető a Laverne & Shirley sikere, a sorozat 1976-1983 között volt képernyőn, a nézettségi listák élmezőnyében tanyázott végig, és annak idején egy első hely heti átlagban 30 millió nézőt simán jelentett.

A sorozatban Marshall rendezőként is szerepelt, és nagyon élvezte ezt a melót is, olyannyira, hogy amikor a Jumpin’ Jack Flash (Spiclik, sipirc) című film rendezője, Howard Zieff, kiszállt a projektből, habozás nélkül igent mondott. A Whoopi Goldberg főszereplésével készült film 30 millió dollárt hozott. Második filmje, a Segítség, felnőttem! már jóval sikeresebb volt mind anyagilag (151 millió dolláros bevétel), mind szakmailag, hiszen ezért jelölték Oscar-díjra.

Ő rendezte az Ébredéseket (Robin Williams, Robert de Niro), és a Micsoda csapat!-ot is (Madonna, Geena Davis, Tom Hanks), és úgy tűnt, 1993-ra az A-listás rendezők közé kerül de a Danny DeVito főszerelésével készült Reneszánsz ember rémes kritikákat kapott, ami után óvatosabb volt ő is és a stúdiók is. 1996-ban rendezte meg a Kinek a papné című klasszikus remake-jét Denzel Washingtonnal és Whitney Houstonnal, majd 2001-ben a Fiúk az életemből című keserédes vígjátékkal búcsúzott a mozifilmektől, és utána csak sorozatepizódokat rendezett.

2012-ben írt egy My Mother Was Nuts (Anyám tök kattant volt) című biográfiát az életéről, amiben beszámolt arról is, hogyan diagniosztizáltak nála agydaganatot és tüdőrákot 2009-ben, és arról is, hogy győzte le a kórt. Kétszer volt férjnél, második férje az ismertebb, Rob Reiner színész-rendező, akivel 1971-79 között élt együtt.