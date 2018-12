Fura, csápos lények az új Men in Black filmben

Megjelent a negyedik Men in Black film első előzetese. A Men in Black International címen futó filmben már nem Will Smith és Tommy Lee Jones, hanem Chris Hemsworth, vagyis H ügynök és Tessa Thompson, vagyis M ügynök erednek a földönkívüliek nyomába. A Men in Black International nem is folytatása az eddigi részeknek, inkább egy spinoff.

A film többek között Párizsban és Londonban játszódik. Utóbbi a fekete ruhás ügynökök főhadiszállásának helyszíne, melynek Liam Neeson karaktere a vezetője. Ezen a bázison kapják meg az új főszereplők a feladatot O ügynöktől (őt Emma Thompson játssza), hogy derítsenek fel egy gyilkossági ügyet, amiben természetesen az idegenek keze is benne lehet. Amennyiben van kezük. Bár az előzetest elnézve olyan is akad közöttük, akinek három is van. Meg persze furcsa, csápos lények, ahogy a korábbi filmekben.

A filmet a Straight Outta Compton és a Halálos iramban 8 rendezője, F. Gary Gray dirigálja. A forgatókönyvet A vasember írói, Matt Holloway és Art Marcum jegyzik. Az eredeti filmek producerei, Walter F. Parkes és Laurie MacDonald producerként tértek vissza, Steven Spielberg pedig a negyedik film executive producere.

A Men in Black International 2019. június 14-én debütál az amerikai mozikban.