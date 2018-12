Elképesztően bizarr videóval reagált Kevin Spacey a zaklatási ügyére

Mi is megírtuk, hogy bíróság elé kerül Kevin Spacey egy 2016-os ügye, amikor is a vád szerint leitatott, majd molesztált egy akkor 18 éves fiút, aki egy helyi bostoni tévé műsorvezetőjének a gyereke. A hír megjelenése után Kevin Spacey feltöltött egy iszonyatosan bizarr videót, amelyben látszólag egy régi karakterének a bőrébe bújva reagál a történtekre.

A videónak az a címe, hogy Let Me Be Frank, ami magyarul annyit jelent, hogy hadd legyek őszinte, de közben egy szójáték is lehet, hiszen Spacey pont úgy beszél a felvételen, mint karrierjének egyik legsikeresebb karaktere, Frank Underwood a House of Cards (Kártyavár) c. sorozatból. Jó kérdés, hogy a karakter jogait birtokló Netflix mit szól ahhoz, hogy a hatodik évadból a zaklatási ügyei miatt kiírt Spacey a saját céljaira használja fel Frank Underwoodot.

A videóban a színésztől többek között elhangzik, hogy

Megígérhetem, ha eddig nem kellett fizetnem azokért a dolgokért, amelyeket mindannyian tudjuk, hogy elkövettem, akkor biztosan nem fogok olyanokért fizetni, amelyeket el sem követtem.

illetve

Persze, azt fogják mondani, hogy tiszteletlen vagyok, amiért nem tartom be a szabályokat, de mihtha eddig a szabályok szerint játszottam volna. Sosem tettem, és imádtátok.

A videó azért különösen bizarr, mert Spacey gyakorlatilag összemossa a saját élete történéseit a törtető, manipulatív, fiktív amerikai politikus, Frank Underwood személyiségével, és mintha azt próbálná meg elmagyarázni, hogy Underwoodot pont azért imádták, mert nem érdeklik a szabályok, és akkor tessék magát Spaceyt is pont ugyanúgy imádni. De igazából tényleg nehéz dekódolni, hogy a színész mégis mit akar üzenni ezzel a felvétellel.