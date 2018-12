Csináltuk a köcsögöket és a szuper magyar filmeket

2018-ban megszakadt a magyar film hihetetlen, Oscar-díjakkal és a legrangosabb fesztiválok elismeréseinek tucatjaival szegélyezett diadalmenete. De vajon miért van ez, és aggasztó-e, hogy így van? A Kultrovat Podcast idei utolsó adásában az idei magyar filmekről beszélgettünk, a Valami Amerika 3. borzalmaitól (benne az idei legrosszabb poénokkal a börtönökről, agyag köcsögökről és szappanokról) a minden filmalapos támogatás nélkül készült csodálatos tinifilmen át egészen az év vége legjobban várt bemutatóiig.

Melyik filmet imádtuk annak ellenére, hogy alig nézte meg valaki, és melyiken szenvedtünk a legjobban? A magyar film lesz-e az a fura izé az Oscar-jelöltek között, amelyiknek senki sem tudja megjegyezni a címét, és örülünk-e, ha ez így lesz? Sikerült-e a VAN valami és furcsa megmagyarázhatatlan rendezőjének újra az a bravúr, ami az első filmjét kultikussá tette? Erről megoszlanak a vélemények, de abban sem értünk egyet, vajon tényleg olyan rosszul sikerült-e a Taxidermiával mindenkit lenyűgöző Pálfi György új filmje, ahogyan azt kritikánkban írtuk.

A Kultrovat Podcastben az Index három filmkritikusa, Matalin Dóra, Klág Dávid és Kovács Bálint beszélgetett arról is, miért volt olyan kevés néző kíváncsi a magyar filmekre, miért baj, hogy idén nem igazán készültek igazi nagy közönségfilmek (az év elején a Valami Amerika 3. után egész az év végéig és a BÚÉK-ig kellett várni a második idei magyar blockbusterre), és vajon pont azért nem nézte-e meg elég ember a legjobb magyar filmet, mert az annyira pontosan leírja a nézők életét?

A podcast meghallgatása után elolvashatja akár az összes idei magyar filmről született kritikáinkat is, ezeket itt gyűjtöttük össze.

