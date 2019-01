A Netflix szerint egy csomó baleset történik Sandra Bullock filmje miatt

A Netflix kénytelen volt közleményben figyelmeztetni a nézőket, hogy ne folytassák a Madarak a dobozban című, nemrég megjelent filmjük kapcsán kialakult #BirdBoxChallenge-t, vagyis ne csináljanak balesetveszélyes hülyeségeket bekötött szemmel. A Sandra Bullock főszereplésével készült filmben ugyanis valamilyen természetfeletti erő tizedeli a lakosságot, fogalmuk sincs, hogy mi lehet, és hogyan küzdhetnének ellene. Csak az a biztos, hogy aki meglátja, meghal. Így a két gyerekével menekülő főszereplő kénytelen bekötött szemmel megtenni egy kétnapos utat egy talán menedéket jelentő helyig. Mivel mind a nő, mind a gyerekek szeme be van kötve, mindent vakon kell csinálniuk.

Ez a helyzet állítólag arra késztetett egy csomó embert, hogy bekötött szemmel mászkáljanak forgalmas utcákon, vakon liftezzenek, mozgólépcsőzzenek és így tovább. Aztán az egészet #BirdBoxChallenge hashtaggel kitegyék a netre. A dologból természetesen egy csomó baleset lett, az egyik New York-i videón például a delikvens nem vesz észre egy aluljárólépcsőt, és a mélybe zuhan. A legszomorúbbak egyértelműen azok a videók, amiken a szülők a gyerekeiket is bevonják, így láthatjuk, ahogy egy két év körül totyogót az apja bekötött szemmel a falnak vezet.

A Netflix közleményében azt írja, hogy maguk is alig hiszik, hogy ezt kell kérniük, de senki ne okozzon magának sérülést a #BirdBoxChallenge miatt. Azt írják, hogy fogalmuk sincs hogy kezdődött ez az egész, értékelik a film iránti lelkesedést, de senki ne kerüljön kórházba egy ilyen mém miatt.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.