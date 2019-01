Jay és Néma Bob újra visszatérnek

A Kevin Smith-filmekből ismert két haver, Jay és Néma Bob tényleg visszatérnek a moziba, erősítette meg a rendező. Először 2017 nyarán lehetett hallani arról, hogy Jay and Silent Bob Reboot munkacímmel új film készül velük. Az akkori hírek arról szóltak, hogy a filmben Jay és Néma Bob Hollywoodba mennek, hogy megakadályozzák a két róluk mintázott szuperhős, Bluntman és Chronic filmjének rebootját, mert már az eredetit is rühellték, ahogy az az előző filmből kiderült. Vagyis a filmnek csak a címe reboot, valójában egy sima folytatásról volt szó. Eredetileg már 2017 őszén elkezdték volna forgatni, de elhalasztották.

Ráadásul tavaly februárban Kevin Smith átesett egy szívrohamon, egy időre kénytelen volt visszavenni a munkából, a projekt sorsa is kérdésessé vált. Most viszont azt írta Twitteren, hogy 2019 első napját azzal töltötte, hogy részt vett egy megbeszélésen a Jay and Silent Bob Reboot előkészítéséről. Azt is kiírta, hogy 2018 majdnem megölte őt, de 2019 már a reboot éve lesz.

HAPPY NEW YEAR! May you accomplish all the things you dream of doing (unless you dream of hurting people)! 2018 was the year that almost killed me, but 2019 will be the year of the REBOOT! pic.twitter.com/IRlRcgmArY