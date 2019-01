Rekordbevételt hozott a romkomként hirdetett dráma

Rekodbevételt hozott szilveszterkor Kínában egy dráma, a Long Day's Journey Into Night. A film 38 millió dollárt termelt egyetlen nap alatt, amivel rávert még a Venom nyitónapjára is. Csakhogy a Cannes-ban bemutatott dráma sikere erősen megkérdőjelezhető, legalábbis a csalódott nézők szerint. Ők ugyanis azt állítják, hogy a film reklámkampánya súlyosan megtévesztő volt, félrevezették a közönséget, akik azt hitték, hogy egy könnyed, romantikus vígjátékra ülnek be szilveszterkor. A Long Day's Journey Into Night-ot ugyanis tökéletes randifilmként reklámozták, de ehelyett egy fajsúlyos, sokak szerint zavaros művészfilmet kaptak a nézők. Ennek megfelelően jól le is pontozták, a dráma jelenleg 2,8 ponton áll a Maoyan nevű kínai filmes oldalon. (A maximum itt is tíz pont, mint az IMDb-n.)

A Long Day's Journey Into Night egyébként Bi Gan rendező második filmje, és egy olyan férfiról szól, aki visszatér a szülővárosába, ahol a régi szerelmét próbálja megtalálni. A nézőket valószínűleg az próbálta meg leginkább, hogy a film tartalmaz egy hosszú, vágatlan álomjelenetet, és egy ponton hirtelen átvált 3D-be.

A legviccesebb a rendező reakciója a történtekre. Bi Gan ugyanis úgy érzi, hogy a nézők csak hálásak lehetnek, amiért megtévesztették őket. Szerinte a kollegái, akik promózták a filmet, semmi súlyosat nem követtek el, nem loptak, nem raboltak ki senkit. Csak használták a képességeiket, hogy megoldják a feladatot. "Nem hiszem, hogy bármi rosszat tettek volna". Hozzátette, hogy ő egy kisvárosból származik, és egyáltalán nem gondolja, hogy az ottani emberek csak a kommersz filmekre lennének kíváncsaiak.

Hasonló esetek persze korábban is történtek, a 2015-ös A boszorkányról például nem volt egyértelmű, hogy egy brutális horror várja a nézőket.