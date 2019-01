A női testőrök munkája sem egyszerű

Megjelent a Close című Netflix-film trailere, amelyben Noomi Rapace egy női testőr történetét mutatja be. A történet szerint Rapace (A tetovált lány, Bright, Prometheus) egy olyan elit személyi testőrt alakít, akinek egy elkényeztetett örökösnőt kell védeni, és természetesen egy idő után minden rosszra fordul.

A filmet Vicky Jewson rendezi, aki 2008-ban már készített egy háborús filmet, és az előzetes alapján a Close is inkább egy lövöldözős akciófilm lesz, mint komolyabb dráma.

A történetet egyébként a világ megismertebb női testőre, Jacquie Davis ihlette, aki többek között védte már J.K. Rowlingot, Nicole Kidmant és a brit királyi család tagjait is. Rapace a felkészülési időszakban személyesen is találkozott Davisszel, aki tanácsadóként segítette a film munkálatait, sőt, a színésznő még együtt is edzett a brit Circuit nevű szervezettel, amely a világ elit testőreit képzi.

A film január 18-tól lesz látható a Netflixen.