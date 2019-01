Tíz film, amit látni kell év elején

Az év eleje hagyományosan az Oscar-díj jegyében telik, csupa jó filmmel a mozikban. Szerencsére itthon is megnézhetünk párat a legesélyesebbek közül, jön például a Pusztító Nicole Kidmannel, a Zöld könyv Viggo Mortensennel és a legjobb idegen nyelvű filmért járó Oscar nagy esélyesei, a Hidegháború és a Bolti tolvajok. De érkezik a Creed folytatása és Liam Neeson hókotrós vérengzése is. Mi ezt a tíz filmet ajánljuk a következő két hónapra, de a cikk végén ön is szavazhat a kedvencére.

A tanítónő (január 3.)

Fotó: Maven Pictures / Courtesy of Sundance Institute

A Sundance Filmfesztiválon a legjobb rendezés díját kapta A tanítónő, amiben a Fülledt utcákból ismert Maggie Gyllenhaal játssza Lisát, az előkészítő iskolai tanárt. Lisa szereti a munkáját, de igazán a költészet érdekli, szereti a férjét, de már nem szerelmes belé, és szereti a gyerekeit is, de azok kamaszodnak, és tojnak az anyjukra. A kiadós életközepi válságnak az vet véget, hogy Lisa meghallja egyik tanítványa, az ötéves Jimmy versét. Ettől kezdve a megszállottja lesz annak, hogy a kisfiú kibontakoztathassa a tehetségét. Különösen azután, hogy rájön, Jimmy szüleit egyáltalán nem érdekli a gyerek irodalmi vénája.

Creed II. (január 3.)

Ha minden igaz, akkor a Creed II-ben Sylvester Stallone tényleg utoljára bújik legismertebb szerepe, Rocky bőrébe. A nagy sikerű Creed folytatása a Rocky-sorozat nyolcadik része lesz, ami sok mindenben folytatja az 1985-ös Rocky IV. sztoriját is. Ezúttal a két bokszlegenda fiai csapnak össze, Apollo fia, Creed (Michael B. Jordan) és Ivan Drago fia, Viktor. Ivant persze most is Dolph Lundgren alakítja, ahogy korábban a Rocky-filmekben. Viktort viszont egy román bokszoló, Florian Munteanu, akinek ez lesz az első filmje. Az Creed-film szereplőinek nagy része visszatér, Stallonén és Jordanen kívül játszik még a Creed II.-ben Tessa Thompson, Wood Harris és Phylicia Rashad is.

A csempész (január 10.)

Elképesztő, hogy Clint Eastwood 88 évesen nemcsak a főszereplője, hanem a rendezője és a producere is A csempésznek. (Ezúttal legalább a zeneszerzést másra hagyta.) A film megtörtént eseményeken alapul, Earl Stone nevű karakterét a világ legidősebb drogfutárjáról, a két éve, 2016 decemberében elhunyt Leo Sharpról mintázták. Sharp második világháborús veteránként előbb virágokban, majd az egyik mexikói kartell szolgálatába állva kokainban utazott. Az öreg drogcsempész után nyomozó rendőrt Bradley Cooper játssza, de szerepel a filmben Taissa Farmiga, Michael Peña, Dianne Wiest és Alison Eastwood, a rendező-főszereplő lánya is.

Bolti tolvajok (január 10.)

A japán Kore-eda Hirokazu Bolti tolvajok című filmje nyerte tavasszal a Cate Blanchett vezette zsűritől az Arany Pálmát a 71. cannes-i filmfesztiválon. Versenyben van a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-ért, és nagy valószínűséggel ott lesz az Oscaron is. Japán film húsz éve nem ért el ekkora sikereket. A Bolti tolvajok főhősei, Oszamu és a fia egy bolti lopás után összetalálkoznak egy kislánnyal a dermesztő téli hidegben. Hazaviszik magukkal, vacsorát adnak neki. Egy idő után Oszamu felesége is beleegyezik abba, hogy befogadják a gyereket. A család pitiáner lopásokból próbál megélni, a nyomor szélén tengődnek, mégis boldognak tűnnek. Ekkor azonban egy váratlan esemény súlyos titkokat hoz a felszínre.

Üveg (január 17.)

M. Night Shyamalan régi vágya volt, hogy elkészíthesse két korábbi nagy sikere, A sebezhetetlen és a Széttörve közös folytatását, az Üveget. Miután a Széttörve nem várt sikert hozott (9 millió dollárból készült, 274 milliót kerestek vele) Shyamalan sorozatos bukásai után visszakerült a pikszisbe, és elkészítette a filmet. Az Üvegben visszatér Bruce Willis, mint David Dunn, Samuel L. Jackson mint Mr. Glass és persze James McAvoy mint Kevin Crumb. Új szereplő lesz Sarah Paulson, akit többek között az American Crime Story O.J. Simpsonnal foglalkozó évadában és az Ocean's 8-ben láthattunk. A film jórészt egy elmegyógyintézetben játszódik, ahol a Paulson által játszott pszichiáter kezeli a három pasit. Ő ugyanis olyan betegekre szakosodott, akik azt képzelik magukról, hogy szuperhősök.

Pusztító (január 24.)

A Pusztító főszerepével Nicole Kidman bejelentkezett a következő Oscar-díjáért. Az esélyei már csak azért is jók, mert ebben a filmben is alig lehet ráismerni annyira elcsúfították. Ez pedig egyszer már szerencsét hozott neki Az órákban is. A Pusztítóban Erin Bellt, a Los Angeles-i rendőrség nyomozóját játssza, aki tizenhat évvel ezelőtt beépült egy bandába a kaliforniai sivatagban. Amikor az egyik balhé rosszul sült el, Erin lebukott, a banda vezetője pedig elmenekült. Sok évvel később újra felbukkan és egy óriási bankrablást tervez. Erin ezúttal nem akarja futni hagyni.

A kedvenc (február 7.)

Még magunkhoz sem tértünk Jorgosz Lantimosz előző filmje, az Egy szent szarvas meggyilkolása okozta sokkból, máris itt a következő, némileg könnyedebbnek látszó műve, A kedvenc. A filmet az Index kritikusa egy még perverzebb Trónok harcához hasonlította, melynek meglepő módon valós és hiteles az alapja. Az 1702-től uralkodó Stuart Anna – az utolsó Stuart király – sokat betegeskedett, és akárcsak a filmben, kegyencnői és miniszterei kormányoztak helyette. Annát Olivia Colman, régi szeretőjét Rachel Weisz, míg az új, feltörekvő kegyencnőt Emma Stone játssza. A színésznők (mind a hárman) máris begyűjtöttek egy-egy Golden Globe-jelölést, és nagy valószínűséggel az Oscaron is ott lesznek.

Hidegháború (február 14.)

A lengyel Pawel Pawlikowski előző filmjével, az Idával elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscart és még öt Európa Filmdíjat. A Hidegháborúval könnyen megismételheti ezt a sikert, az Európa Filmdíjakat máris besöpörte. A fekete-fehér drámában két lengyel zenész kapcsolatát követhetjük hosszú éveken át. A férfi disszidált, Párizsban él, a nő viszont a kommunista rendszerben igyekszik érvényesülni. Európa különböző pontjain keresztezik egymás útját, hiába telnek az évek, a köztük lévő vonzalom nem múlik. “A Hidegháború két olyan ember története, akiket a jóisten nem teremtett egymásnak, viszont mindent képesek eldobni, hogy egymáséi legyenek” - írtuk a filmről, amikor Karlovy Varyban a filmfesztiválon bemutatták.

Dermesztő hajsza (február 21.)

2014 egyik legjobb filmje volt egy véres és vicces norvég thriller, Az eltűnés sorrendjében. Hans Petter Moland rendező készítette az amerikai remake-et is, a Dermesztő hajszát Liam Neesonnal a főszerepben. Ő játssza a coloradói síközpontban hókotró-sofőrként dolgozó Nelst, a közösség megbecsült tagját, az Év Polgárát. Csakhogy Nels fiát megölik, ő pedig nem akármilyen bosszút áll. Mivel a fia haláláért közvetve vagy közvetlenül egy rakás ember felel, elindul, és hókotrójával módszeresen levadássza mindegyiket. Az eltűnés sorrendjében nemcsak brutális bosszúdrámaként működött, hanem remek szatíra is volt a világ egyik leggazdagabb országáról, Norvégiáról. Ez az amerikai verzióból nyilván hiányozni fog, izgalmas kérdés, hogy így is működik-e majd.

Zöld könyv - Útmutató az élethez (február 21.)

“Peter Farrelly, a Dumb és Dumber egyik rendezője felhagyott a kettyós vígjátékokkal, és megrendezte a Dumb és Dumber tökéletes ellentétét”, írtuk a Zöld könyvről, amikor a Zürichi Filmfesztiválon láttuk. Ebben a filmben is két férfi utazik Amerikában, ez a film is nagyon vicces, de közben olyan témákkal foglalkozik, mint a sztereotípiák, a bajtársiasság, a rasszizmus logikátlansága és képmutatása és a szerelem. Viggo Mortensen egy melegszívű bunkót, Mahershala Ali, a Holdfény Oscar-díjas színésze pedig egy tehetséges zenészt játszik. Utóbbi turnézik a hatvanas évek Amerikájában, ahol egyszerre ünnepelt művész és lenézett fekete. Előbbi pedig a sofőrje, és egyre inkább a barátja is.

