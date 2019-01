Mads Mikkelsen a félszemű Keanu Reeves

Megérkezett a Polar című film előzetese, amit legrövidebben úgy lehetne összefoglalni, hogy a félszemű Mads Mikkelsen megöl mindenkit. A trailer megnézése után pedig szinte képtelenség nem arra gondolni, hogy a Polar olyan lesz Mads Mikkelsennek, mint a John Wick-filmek Keanu Reevesnek.

A John Wickhez képest azért annyi a különbség, hogy a Polar kifejezetten a Netflixre érkezik, és a Polar: Came from the Cold című képregény filmadaptációja. Mikkelsen egy Black Kaiserként ismert, világhírű, de már nyugdíjba vonult bérgyilkost alakít, akinek pont úgy alakul az élete, hogy a csöndes nyugalomból vissza kell térnie a gyilkolászáshoz. Akinek erről nem a John Wick jut az eszébe, az hazudik.

A főszereplő Mikkelsen mellett feltűnik még Vanessa Hudgens, Richard Dreyfuss és még Johnny Knoxville is, a filmet pedig Jonas Akerlund rendezte. Akerlundról azért érdemes tudni, hogy a '80-as években a Bathory nevű svéd black metal zenekar dobosa volt, majd később a világ egyik legkeresettebb videóklipes rendezője lett, ő csinálta például a Progy kultikus klipjét is a Smack My Bitch Up c. számhoz, de az utóbbi időben nagyjátékfilmezésre adta a fejét.

A Polar január 25-tól lesz látható a Netflixen.