Újabb gyerekmolesztálási vádak Michael Jackson ellen

Michael Jackson gyerekkorukban molesztálta őket - állítja két férfi a Leaving Neverland című új dokumentumfilmben. A filmet a hamarosan kezdődő amerikai Sundance Filmfesztiválon mutatják majd be. "A sztársága csúcsán Michael Jackson hosszú távú kapcsolatba került két fiúval és a családjaikkal. A fiúk a kapcsolat kezdetekor 7 és 10 évesek voltak. Most a harmincas éveikben járnak, és elmesélik a történetüket arról, hogy Jackson hogyan zaklatta őket szexuálisan" - áll a film szinopszisában.

A 2009-ben meghalt popsztárt korábban többször vádolták gyerekmolesztálással, de 2003-ban a bíróság felmentette. Emellett több mint 20 millió dollárt fizetett ki különböző peren kívüli megállapodások keretében olyanoknak, akik szintén ezzel vádolták. Hogy ki a két férfi, akik a Leaving Neverlandben vádolják, hivatalosan egyelőre nem tudni. A Rolling Stone magazin a produkciós cég honlapján közzétett fotók egyikén azonban felismerte Wade Robson ausztrál táncos-koreográfust. Robson gyerekkorában több Michael Jackson-videoklipben is szerepelt (Black or White, Heal the World), később pedig Britney Spears és az NSYNC munkatársa lett.

Robson 2013-ban nyújtott be polgári keresetet, amelyben azzal vádolta a néhai énekest, hogy molesztálta őt gyermekkorában. A bíróság ítélete szerint azonban az énekes egykori tulajdonát képező két cég, amelyek alperesként szerepeltek az ügyben, nem vonhatóak felelősségre a Robsonnal történtekért. A férfi egyébként korábban azt állította, hogy ugyan sokszor aludt Jacksonnál, de az énekes egyszer sem zaklatta őt. Később már úgy nyikatkozott, hogy annyira traumatikus emlékei voltak, hogy inkább eltemette őket magában.

Jackson egykori birtokának, Neverlandnek jogi képviselője nevesítette a film másik szereplőjét, James Safechuckot is. Ő is megvádolta már az énekest, az ő keresetét is elutasították. A Neverland birtok képviselőjének állítása szerint a két férfi "a megtévesztés mestere". (Már ha valóban ők szerepelnek a filmben, ami egyelőre nem erősítettek meg.)

A Leaving Neverlandet az a Dan Reed készítette, aki a 2014-es, nagy port kavart The Paedophile Huntert is. Az idei Sundance Fesztivál január 24. és február 3. között kerül megrendezésre Salt Lake City-ben.