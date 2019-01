Borbély Alexandra kórházba ment, miután Európa legjobb színésznője lett

Borbély Alexandra egy otthoni veszekedés közben tudta meg, hogy az Európai Filmakadémia Juliette Binoche mellett őt is jelölte a legjobb európai színésznő díjára. A színésznő és párja, Nagy Ervin civakodását egy telefonhívás zavarta meg, Borbély Alexandra ekkor értesült arról, hogy ő is az esélyesek között van, írja a Bors.

Amíg fel nem hívtak a producerek, hogy jelöltek az Európai Filmdíjra, addig nem is tudtam, hogy ez létezik. Éppen veszekedtem a párommal a konyhában, amikor felhívtak, hogy van ez a nominálás, és Juliette Binoche meg Isabelle Huppert is a jelöltek között van. A telefon előtt sírtam, és csak annyit mondtam: jó, oké, nagyon örülök. És letettem. Sírtam még, mert még benne voltam a veszekedésben, majd közöltem a párommal, hogy amúgy jelöltek erre az izére is

– mondta el Borbély Alexandra a Sikeres nők kulisszatitkai című talkshow során az Erkel Színház színpadán. A beszélgetés vendége volt még többek között Stahl Judit, Ördög Nóra, Péterfy Bori és Sütő Enikő is.

Ezen a beszélgetésen hangzott el az is, hogy a Testről és lélekről színésznője annyira szétstresszelte magát, hogy a legjobb európai színésznőnek járó díj átvétele után kórházba kellett mennie. "Nekem akkor esett le, hogy mi ez a díj, amikor sokkot kaptam ott fönn a színpadon, Berlinben. Utána rosszul lettem, és kórházba mentem, mert annyira megviselt, hogy megkaptam. Kiderült, hogy kikészítettem a gyomromat az idegeskedéssel" – idézi a lap a színésznő szavait.

Ahogy az Index is beszámolt, 2017 decemberében Borbély Alexandra a meghatottságtól folyamatosan sírva állt színpadra a díjátadón, köszönőbeszédéből is csak pár mondatot tudott elmondani, és még a Filmakadémia is kiemelte, hogy mennyire érzelmes volt ez a jelenet. Az Index a díj átvétele után, Berlinben interjúzott vele, a díj átvételét itt lehet megnézni.