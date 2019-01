Most már tényleg folytatódik az Amerikába jöttem

Folytatódik Eddie Murphy 1988-as vígjátéka. az Amerikába jöttem, a rendezői székben pedig Craig Brewer (Hustle & Flow) fog ülni, írja a Rolling Stone.

A vígjáték folytatását egyszer már bejelentették, 2017-ben még úgy volt, hogy Jonathan Levine (Fifti-fifti) fogja rendezni, de ezek szerint az a változat kútba esett. Nem ez az egyetlen Murphy-folytatás, amiből nem lett semmi, 2011-ben a Beverly Hills-i zsaru negyedik része sem valósult meg.

Az Entertainment Weekly szerint a második rész arról fog szólni, hogy az első részben megismert Akeem herceg visszatér New York-ba, hogy felkeresse a régóta elveszett fiát, a zamundai trón örökösét.

A rendező Brewer és Murphy ezek szerint jól dolgoznak együtt, a Dolemite Is My Name című életrajzi filmet is közösen készítették, ez egy hetvenes évekbeli színész és komikusról, Rudy Ray Moore-ról fog szólni, és idén érkezhet.