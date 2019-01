A kritikusoknál egy mexikói film nyerné az Oscart

Kiosztották az amerikai kritikusok díjait (Critics' Choice Awards), ami azért nagyon érdekes, mert elég gyakran sikeresen megtippelik, hogy melyik nagyjátékfilm nyeri majd az Oscart. Idén Alfonsó Cuarón Roma c. filmjét hozták ki a legjobbnak.

A kritikusoknál a Roma lett a legjobb film, amelyet maga Cuarón rendezett, írt, vágott és vett is fel, és Mexikóváros Colonia Roma nevű környékén keresztül mutatja be kicsit a saját életét és gyökereit. Cuarón egyébként a Gravitációval már nyert két Oscart. Ha minden jól megy, akkor még több Oscarja lesz, ugyanis a kritikusoknál ő kapta a legjobb film mellett a legjobb rendezőnek és operatőrnek járó díjat is.

A legjobb színésznők és színészek azonban más filmekből kerültek ki. Nagyot tarolt a Vice, egy olyan önéletrajzi dráma és vígjáték, amely Dick Cheney életét dolgozza fel. A George W. Bush helyettesét, Cheneyt minden idők legbefolyásosabb amerikai alelnökeként tartják számon. Innen került ki a legjobb férfi főszereplő Christian Bale személyében, aki az alelnököt alakítja. Bale egyébként kapott egy legjobb vígjátékszínésznek járó díjat is.

A legjobb női színész Glenn Close lett a The Wife c. film miatt megosztva Lady Gagával, aki nagyot alakított a Csillag születik című filmben. A győztesek teljes listáját itt lehet megnézni.