Danny DeVitóval és Danny Gloverrel jön a Jumanji folytatása

Folytatódnak a Jumanji-filmek: jön a harmadik rész, vagyis a huszonkét évvel az eredeti után elkészített, félig reboot, félig folytatás második rész második része. A stábhoz az előző film szereplői mellett csatlakozott Danny Glover és Danny DeVito is.

"Ez egy szórakoztató, családi kaland-vígjáték, amit bátran ajánlunk mindenkinek, aki két órán át akar röhögni, és nem bánja, ha a film vége után tíz perccel csak azért emlékszik az egyik szereplő nevére, mert az történetesen a Fridzsider" - írtuk kritikánkban a 2017-es filmről, amelyre 10-ből 7 pontot adtunk, és amely azóta majdnem egymilliárd dollárt hozott össze a mozikasszáknál.

Úgyhogy momentán nem sok annál kevésbé meglepő dolgot lehet elképzelni, mint hogy jön a film folytatása megint Dwayne Johnsonnal, Jack Blackkel, Kevin Harttal és Karen Gillannel. Hozzájuk csatlakozik Danny Glover (Halálos fegyver, Tenenbaum, a háziátok) és Danny DeVito is. A stúdió mellettük jelenleg is tárgyal Awkwafinával (Ocean's 8) egy fontos szerepre - írja a Variety.

A rendező most is Jake Kasdan lesz, a bemutató pedig egy héttel az új Star Wars-film, a 9. epizód előtt, 2019. december 13-án várható. A sztoriról egyelőre nem tudni semmit, de azért valljuk be, olyan nagy fantázia nem kell ahhoz, hogy úgy nagyjából belőjük a dolgot.