Feldolgozták a norvég black metal egyik legkeményebb időszakát

(...) írtak egy könyvet az esetről Lords Of Chaos címmel, ami persze bestseller lett, és Ridley Scott egyik cége éppen most forgat egy kisebb játékfilmet az esetről, úgyhogy lehet hogy egyszer majd látom magamat a mozivásznon valami színész által alakítva, ami mondjuk elég ironikus lenne.

- ezt mesélte nekünk egy 2016-os interjúban Csihar Attila, a Mayhem egykori énekese, amikor arról kérdeztük, hogyan élte meg a zenekar körüli botrányokat. Finoman fogalmaztunk, mert a legnagyobb botrány a Mayhem körül az volt, amikor Varg Vikernes egyszerűen megölte a zenekar gitárosát, Øystein Aarseth, vagy ahogy többen ismerték, Euronymoust. De emlékezetes volt az is, amikor Vikernes sorban gyújtotta fel Norvégia középkori fatemplomait, hogy bosszút álljon az ország 800 évvel korábbi keresztény hitre térítése miatt. Ezt a sztorit dolgozza fel a Magyarországon is forgatott Lords Of Chaos, aminek nemrég megjött az első előzetese is:

Csihar Attila nevét egyelőre nem látni sem az előzetesben, sem az IMDB-n a stáblistán, de más magyarokat igen - például a Napszállta főszereplője, Jakab Juli az art departmentben dolgozott -, mert a film egy részét Budapesten is forgatták.

A Lords of Chaos egyébként Michael Moynihan azonos című, 1997-es könyve alapján készült, ami a norvég black metal tündöklését és bukását dolgozza fel. A filmváltozatban Rory Culkin játssza Euronymoust, Emory Cohen pedig Vikernest, illetve feltűnik benne Sky Ferreira színésznő/popsztár is. A filmet Jonas Åkerlund rendezte, aki először kliprendezőként szerzett magának hírnevet, neki köszönhetjük például a Smack My Bitch Up és a My Favourite Game klipjeit is.

A Lords Of Chaos február 8-án kerül az amerikai mozikba, utána pedig nem sokkal mindenféle VOD-platformra. Magyar premierről egyelőre nem tudni.