A Fekete Párduc lehet a legjobb film, nincs magyar jelölt az idei Oscaron

Magyar idő szerint kedd délután bejelentették a 91. Oscar-díj jelöltjeit. Sajnos az esélyesek közül sem a Susotázs című rövidfilm, sem a Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs film nem jutott a jelöltek közé, így három év után idén először nem lesz magyar alkotás, aminek szurkolni lehetne. 2016-ban a Saul fia, 2017-ben a Mindenki című rövidfilm kapott Oscar-díjat, 2018-ban pedig a Testről és lélekről című dráma kapott jelölést.

Hatalmas, mindent elsöprő meglepetésből igazából csak egy van az idei jelöltek között: a Marvel-univerzum a Fekete Párduccal bekerült a komoly filmek ligájába, és a legjobb film kategóriájában fog indulni. Érdekes az is, hogy a Bohém rapszódia népszerűségét nem kezdte ki a kritikai kartácstűz, a leegyszerűsítő, a rasszizmus problémáját kissé naivan bemutató Zöld könyv is több jelölést begyűjtött.

30 Galéria: A fekete párduc (2018) Fotó: Marvel Studios / outnow.ch

A Netflixnek is összejött az, ami a Marvelnek, a Roma a díjátadó egyik kedvence lesz, Alfonso Cuarón mexikói gyerekkora alapján készített filmje meglepő módon még színészi jelöléseket is kapott. A Buster Scruggs balladája is képviseli magát, két kisebb (jelmez, dal), és egy nagyobb (adaptált forgatókönyv) díjnál.

Szintén kisebb meglepetés, hogy a német Mű szerző nélkül című dráma nemcsak az idegennyelvű kategóriában kapott jelölést, hanem a legjobb operatőrében is - bár ott van még mellette a lengyel Hidegháború és a mexikói Roma is. A Roma egyébként a legjobb film kategóriájában is esélyes, ilyen emlékeink szerint utoljára 1998-ben volt, Az élet szép című filmmel. Ha már idegen nyelvű sikerek: Oscar-jelölést ért a nagyon furcsa norvég Határeset című film is.

A legnagyobb meccs egészen biztosan a legjobb férfi kategóriájában lesz, ahol összecsap a hatalmas műfogsorral parádézó Rami Malek, az amerikai alelnöknek, Dick Cheneynek felhízlalt Christian Bale, és a dülledt szemű politoxikomán énekest játszó Bradley Cooper is.

A dokumentumfilmeknél furcsa, hogy az év két legnagyobb doksis kasszasikerét, a Won't You Be My Neighbor?-t, és a Three Identical Strangerst nem jelölték. Ugyancsak csak a technikai jelölések jutottak a remek Az első embernek.

Ezeket a filmeket bemutatták már a magyar mozik a főbb jelöltek közül:

Ezeket fogják csak a közeljövőben:

A kedvenc

Zöld könyv

Az alelnök

Kafarnaum

Két királynő

Ezeknek pedig még nincs premierdátuma:

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Mű szerző nélkül

The Wife

At Eternity's Gate

A jelöltek teljes listája:

Legjobb film:

Fekete párduc

Csuklyások

Bohém rapszódia

A kedvenc

Zöld könyv

Roma

Csillag születik

Az alelnök

Legjobb férfi színész:

Christian Bale (Az alelnök)

Bradley Cooper (Csillag születik)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohém rapszódia)

Viggo Mortensen (Zöld könyv)

Legjobb női színész:

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (A kedvenc)

Lady Gaga (Csillag születik)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Zöld könyv)

Adam Driver (Csuklyások)

Sam Elliott (Csillag születik)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Az alelnök)

Legjobb női mellékszereplő:

Amy Adams (Az alelnök)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (A kedvenc)

Rachel Weisz (A kedvenc)

Legjobb rendező:

Spike Lee (Csuklyások)

Pawel Pawlikowski (Hidegháború)

Yorgos Lanthimos (A kedvenc)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Az alelnök)

Legjobb animációs film:

A hihetetlen család 2.

Kutyák szigete

Mirai

Ralph szétzúzza az internetet

Pókember: Irány a Pókverzum

Legjobb animációs rövidfilm:

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Legjobb adaptált forgatókönyv:

Buster Scruggs balladája

Csuklyások

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Csillag születik

Legjobb eredeti forgatókönyv:

A kedvenc

A hitehagyott

Zöld könyv

Roma

Az alelnök

Legjobb operatőr:

Hidegháború

A kedvenc

Mű szerző nélkül

Roma

Csillag születik

Legjobb dokumentumfilm:

Free Solo

Hale County This Morning This Evening

Minding The Gap

Of Fathers And Sons

RBG

Legjobb rövid dokumentumfilm:

Black Sheep

Endgame

Lifeboat

A Night At The Garden

Period. End Of Sentence.

Legjobb rövidfilm:

Detainment

Fauva

Marguerite

Mother

Skin

Legjobb idegennyelvű film:

Kafarnaum

Hidegháború

Mű szerző nélkül

Roma

Bolti tolvajok

Legjobb vágás:

Csuklyások

Bohém rapszódia

A kedvenc

Zöld könyv

Az alelnök

Legjobb hangvágás:

Fekete párduc

Bohém rapszódia

Az első ember

Hang nélkül

Roma

Legjobb hangkeverés:

Fekete párduc

Bohém rapszódia

Roma

Az első ember

Csillag születik

Legjobb production design:

Fekete párduc

A kedvenc

Az első ember

Mary Poppins visszatér

Roma

Legjobb filmzene:

Fekete párduc

Csuklyások

If Beale Street Could Talk

Kutyák szigete

Mary Poppins visszatér

Legjobb dal:

Fekete párduc

RBG

Mary Poppins visszatér

Csillag születik

Buster Scruggs balladája

Legjobb smink és haj:

Határeset

Két királynő

Az alelnök

Legjobb kosztüm:

Buster Scruggs balladája

Fekete Párduc

Mary Poppins visszatér

A kedvenc

Két királynő

Legjobb vizuális effektusok:

Bosszúállók: Végtelen háború

Barátom, Róbert Gida

Az első ember

Ready Player One

Solo: Egy Star Wars-történet

Az Oscar-díjakat február 24-én adják át Los Angeles-ben, jelenlegi állás szerint műsorvezető nélkül. Ilyenre 1986 óta nem volt példa. Kevin Hart komikus már megkapta a feladatot, amikor korábbi vicceiért kritika érte, Hart bocsánatot kért, de jobbnak látta visszalépni a feladattól.