Megint pedofíliával vádolják Bryan Singert

Fél éven belül másodjára vádolták meg szerdán pedofíliával Bryan Singert, aki a mostani vádak szerint négy kiskorú fiút is zaklathatott, a rendező azonban ezúttal is kategorikusan tagad – írja a Variety.

Fotó: Jason LaVeris Bryan Singer

Az Atlanticben megjelent cikk négy férfi állításait foglalja össze, akik mind a kilencvenes évek végén voltak tinédzserek. Egyikük, Victor Valdovinos a nevét is felvállalta, és elmondása szerint 13 éves volt, mikor Singer zaklatta őt a Stephen King: Az eminens című film forgatásán.

A másik három férfi csak álnéven volt hajlandó nyilatkozni, valószínűleg azért, mert az ő sztorijaik ennél jóval meredekebbek voltak:

a cikkben Andy néven hivatkozott férfi arról beszélt, hogy 15 éves volt, amikor lefeküdt a rendezővel,

az Eric néven nyilatkozó férfi azt mondta, 17 éves korában kezdett el szexelni Singerrel, amikor a rendező már 31 éves volt,

Ben pedig azt állította, hogy a rendező 17 vagy 18 éves korában kényszerítette őt orális szexre.

Ő volt az is, aki elmondta, hogy Singer igazi ragadozó típus volt, kérdés nélkül benyúlt az emberek nadrágjába, emellett pedig alkohollal és drogokkal puhította meg az embereket, akikkel aztán lefeküdt.

Singer ügyvédje természetesen tagadta a vádakat, sőt, kiemelte, hogy védence soha nem szexelt fiatalkorú fiúkkal. A vádakra maga a rendező is válaszolt, ő a következőket írta:

Mikor legutóbb erről írtam, éppen az Esquire akart cikket közölni rólam egy olyan homofób újságíró tollából, aki 1997 óta nem bír leszállni rólam. Akkor az Esquire újra átnézte a tényeket, belátta, hogy nincs elég megbízható forrása, és úgy döntött, hogy mégsem közli le az anyagot, a szerzőt ugyanakkor ez sem akadályozta meg abban, hogy eladja a sztorit az Atlanticnek.

– írta a rendező, hozzátéve, hogy szerinte elég szomorú, hogy a lap ilyen mélyre süllyedt.

Mint írta, továbbra is tartja, amit korábban mondott az ügyben, emellett pedig arra is kitért, hogy a Bohém rapszódia hatalmas sikerét tekintve nem meglepő, hogy újra be akarják sározni a nevét. Singer barátai egyébként akkor azt mondták, a rendező a továbbiakban az Esquire-cikkel nem foglakozik, azt nem fogja kommentálni, és nem válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre sem.

Singert tavaly vádolta meg azzal egy Cesar Sanchez-Guzman nevű férfi, hogy 2003-ban, akikor még csak 17 éves volt, egy jachton rendezett partin megerőszakolta. Nem ez volt az első vád Singer ellen, 2014-ben Michael Egan őt és több más producert is azzal vádolt, hogy szexuális szolgáltatásokért cserébe a karrierje egyengetését ígérték neki, Singert pedig emellé még nemi erőszakkal is megvádolta.

Később nyilvánosan bocsánatot kért a vádakért, és kijelentette, hogy hazudott. Szintén 2014-ben egy angol férfi is megvádolta Singert hasonlókkal, de a vádat hamar ejtette is. Singer mindenesetre törölte magát a Twitterről, mert a neve egy dokumentumfilmben is említésre került, amiben a hollywoodi pedofilhálózatról rántják le a leplet.

A rendezőt egyébként a stúdió kirúgta a Bohém rapszódia forgatásáról, nem egészen két héttel annak befejezése előtt, mert állandóan késett, és alapvetően nem viselkedett profihoz illően.. A filmet Dexter Fletcher fejezte be, de a stáblistában rendezőként továbbra is Singer neve szerepel.