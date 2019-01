James Gandolfini fia alakítja az ifjú Tony Sopranót a Maffiózók-előzményfilmben

Bejelentették, hogy Michael Gandolfinire esett David Chase választása az előkészítés alatt levő Maffiózók-előzményfilm, a The Many Saints of Newark főszerepére, azaz az ifjú Tony Sopranót James Gandolfini fia alakítja majd, pedig így első ránézésre nem nagyon hasonlít az apjára.

Hatalmas megtiszteltetés apám nyomdokaiba lépni, és az öröksége részesének lenni

- nyilatkozta Michael Gandolfini, aki nem csak azért került be a fimbe, mert ismerős a vezetékneve, hanem mert színész, az HBO Fülledt utcák című sorozatában is szerepelt.

A filmet az az Alan Taylor rendezi majd, aki kilenc részt a Maffiózókból is jegyzett, de forgatott Lostot, Reklámőrülteket és Trónok harcát is. A film további szereplői: Cory Stoll, Billy Magnussen, Jon Bernthal, Alessandro Nivola és Vera Farmiga. A történet 1967-ben játszódik majd, a newarki lázongások alatt, amikor a helyi olasz-amerikai és fekete közösségek estek egymásnak, de elég durván, hiszen a végén 26 halott és több száz sebesült maradt a balhé után. A forgatókönyvet David Chase írta Lawrence Konner producerrel.

A Maffiózók az HBO történetének egyik legjobb és legnépszerűbb sorozata volt, 1999 és 2007 között volt képernyőn és egy képzeletbeli New Jersey-beli maffiacsalád életét mutatta be, mármint a rendes családét, a Sopranókét, és a bűnözőkét is. James Gandolfini a szerepért három Emmy-díjat és egy Golden Globe-ot kapott. A színész 2013-ban, 51 évesne hunyt el. Chase, a sorozat alkotója öt Emmy-t kapott a Maffiózókért.