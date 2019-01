A beszívott Matthew McConaughey tangában partizik

Kijött az új, hosszú előzetes Matthew McConaughey The Beach Bum (kb. A tengerparti tróger) című filmjéhez, ami tavasszal érkezik a mozikba. A The Beach Bum középpontjában egy Moondog nevű pasi áll, őt játssza McConaughey. Moondogot egyáltalán nem érdeklik a társadalmi elvárások, úgy él, ahogy neki tetszik. És neki úgy tetszik, hogy sokat lógjon a tengerparton, sokat drogozzon, igyon, csajozzon és még annál is többet bulizzon. Egy idő után a rendőrségnek is feltűnik excentrikus életmódja, így aztán bíróság elé kerül. Még szerencse, hogy ez sem töri le a kedvét.

McConaughey karrierje az Oscar óta nem szárnyal annyira, mint korábban. A Csillagok között még óriási siker volt, de azóta belefutott pár hatalmas buktába, mint amilyen A fák tengere vagy A Setét Torony volt. A The Beach Bum előzetesében jól látszik, hogy mennyire élvezi, hogy végre újra kapott egy extrém figurát. Főleg, hogy Moondog élete eléggé hasonlít McConaughey életére, aki szintén vittek már be a rendőrök meztelen beszívott kongázásért. Pucérság ebben a filmben is akad, McConaughey tangás fenekét is meg lehet csodálni:

A The Beack Bum író-rendezője Harmony Korine, akinek legutóbbi filmje a James Franco főszereplésével készült Spring Breakers - Csajok szabadon volt. McConaughey mellett játszik még a filmben Snoop Dogg, Zac Efron, Isla Fisher, Martin Lawrence és egy kokainfüggő papagáj is.

Az amerikai premier március 22-én lesz.