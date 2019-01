Jakab Juli után Tompos Kátya is meglép az esküvőjéről

Először az Indexen látható a Most van most című új magyar film első előzetese. A film egy nap sztoriját meséli el attól kezdve, hogy egy Szilvi nevű lány (Tompos Kátya) megszökik az esküvőjéről. Egy szabadnapos taxis, Petya (Mohai Tamás) autójával menekül. A páros egy nap alatt bejárja Budapestet és környékét, aztán a Balaton-felvidékre is eljutnak. Ahogy az a romantikus filmekben lenni szokott, ezalatt egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A készítők ígérete szerint a Most van most nemcsak szórakoztatni akar, hanem "a harmincas korosztály énkeresési és párkapcsolati problémáit járja körül".

A történet egyébként eléggé emlékeztet Török Ferenc pár évvel ezelőtti filmjére, a Senki szigetére. Abban Jakab Juli volt a szökött menyasszony, aki szintén Mohai Tamás karjaiba menekült a nem kívánt házasság elől. Az is közös pont, hogy a Senki szigete is a szabadságot ünnepelte, ami a Most van most előzetesében is nagy hangsúlyt kap.

A Most van most rendezője Szajki Péter, az Intim fejlövés és a Nejem, nőm, csajom rendezője. Tompos és Mohai mellett játszik benne Básti Juli, Scherer Péter, Kovács Lehel, Lovas Rozi, László Zsolt és Elek Ferenc is.

A Most van most március 7-től látható a mozikban.